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Власти назвали среднюю зарплату екатеринбуржцев в 2023 году
Фото: Вечерние ведомости
По мнению начальника Департамента экономики городской администрации Алексея Прядеина, средняя зарплата екатеринбуржцев в 2023 году, по данным за январь – августа, составила 80,3 тысячи рублей.
Такую цифру он озвучил на заседании городской Общественной палаты.
Он также заявил, что реальная заработная плата в уральской столице продолжает увеличиваться и, по прогнозам, в 2024 году достигнет 91,5 тысячи рублей, а в 2026 году – 104,5 тысячи рублей.
Напомним, что, по данным Свердловскстата, средняя зарплата жителей Свердловской области в июне этого года составляла 66 947 рублей.
Такую цифру он озвучил на заседании городской Общественной палаты.
«За период январь-август темп роста средней зарплаты в Екатеринбурге достиг 110%, и она составляет 80 348 рублей»,
— рассказал Прядеин.
Он также заявил, что реальная заработная плата в уральской столице продолжает увеличиваться и, по прогнозам, в 2024 году достигнет 91,5 тысячи рублей, а в 2026 году – 104,5 тысячи рублей.
Напомним, что, по данным Свердловскстата, средняя зарплата жителей Свердловской области в июне этого года составляла 66 947 рублей.
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