Средняя зарплата свердловчан за год увеличилась на 16,2%

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Средняя заработная плата жителей Свердловской области за год увеличилась на 16,2%. Такие данные приводит Свердловскстат.Так, в июне 2023 года средняя зарплата свердловчан составила 66 947 рублей. Это на 16,2% выше, чем в июне прошлого года и на 6,5% выше, чем в мае 2023 года. За январь-июнь этого года средняя начисленная зарплата составила 60 950 рублей, что выше на 15,5% по сравнению c соответствующим периодом 2022 года.Свердловскстат уточнил, что реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, была на 12,6% выше уровня июня прошлого года, на 6,4% – мая 2023 года и на 9,4% – января-июня 2022 года.