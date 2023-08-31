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Средняя зарплата свердловчан за год увеличилась на 16,2%
Вечерние ведомости
Средняя заработная плата жителей Свердловской области за год увеличилась на 16,2%. Такие данные приводит Свердловскстат.
Так, в июне 2023 года средняя зарплата свердловчан составила 66 947 рублей. Это на 16,2% выше, чем в июне прошлого года и на 6,5% выше, чем в мае 2023 года. За январь-июнь этого года средняя начисленная зарплата составила 60 950 рублей, что выше на 15,5% по сравнению c соответствующим периодом 2022 года.
Свердловскстат уточнил, что реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, была на 12,6% выше уровня июня прошлого года, на 6,4% – мая 2023 года и на 9,4% – января-июня 2022 года.
Так, в июне 2023 года средняя зарплата свердловчан составила 66 947 рублей. Это на 16,2% выше, чем в июне прошлого года и на 6,5% выше, чем в мае 2023 года. За январь-июнь этого года средняя начисленная зарплата составила 60 950 рублей, что выше на 15,5% по сравнению c соответствующим периодом 2022 года.
Свердловскстат уточнил, что реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, была на 12,6% выше уровня июня прошлого года, на 6,4% – мая 2023 года и на 9,4% – января-июня 2022 года.
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