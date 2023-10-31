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В Свердловской области поднялись цены на яйца
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
В Свердловской области подорожали яйца. Согласно последним данным Свердловскстата на 30 октября, средняя стоимость десяти куриных яиц составляет 88,2 рубля.
Для сравнения в мае управление Федеральной службы государственной статистики по Свердловской области фиксировало среднюю стоимость десятка яиц в районе 77 рублей. За полгода цена выросла на 14,5%.
Напомним, что ранее Свердловскстат регистрировал рост стоимости мяса и других продуктов.
Для сравнения в мае управление Федеральной службы государственной статистики по Свердловской области фиксировало среднюю стоимость десятка яиц в районе 77 рублей. За полгода цена выросла на 14,5%.
Напомним, что ранее Свердловскстат регистрировал рост стоимости мяса и других продуктов.
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