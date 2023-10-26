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В Свердловской области подскочили цены на курицу
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Свердловской области за полгода сильно выросли цены на курицу. Если в мае килограмм куриной тушки стоил 157 рубелей, то, по данным на 23 октября, он обходится в 221 один рубль.
Такие сведения публикует Свердловскстат. Продолжает расти цена на мясо и других животных, но не так ощутимо. Так, говядина подорожала с 527 до 543 рублей за килограмм, свинина с 314 до 347 рублей за килограмм, баранина с 636 до 680 рублей за килограмм.
Молочная продукция при этом стала немного дешевле. Средняя цена одного литра молока, по последним данным, составляет 64,75 рубля (в мае 66,81 руб.), килограмм сметаны – 271,79 рубля (в мае 273,75 руб.). Заметно подешевел творог (с 401 в мае до 378 рублей в октябре) и сыр (с 791 до 760 рублей). Стоимость килограмма масла в цене практически не изменилась, оставшись в районе 782 рублей.
Такие сведения публикует Свердловскстат. Продолжает расти цена на мясо и других животных, но не так ощутимо. Так, говядина подорожала с 527 до 543 рублей за килограмм, свинина с 314 до 347 рублей за килограмм, баранина с 636 до 680 рублей за килограмм.
Молочная продукция при этом стала немного дешевле. Средняя цена одного литра молока, по последним данным, составляет 64,75 рубля (в мае 66,81 руб.), килограмм сметаны – 271,79 рубля (в мае 273,75 руб.). Заметно подешевел творог (с 401 в мае до 378 рублей в октябре) и сыр (с 791 до 760 рублей). Стоимость килограмма масла в цене практически не изменилась, оставшись в районе 782 рублей.
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