В Екатеринбурге за месяц на 10% упал спрос на вторичное жилье

– считает руководитель направления вторичной и загородной недвижимости «Авито» Сергей Хахулин.

«Значительное количество сделок на вторичном рынке жилья в России осуществляется с привлечением кредитных средств, поэтому спрос на такую недвижимость во многом зависит от условий по ипотеке. С ростом ключевой ставки ЦБ РФ выполнять условия по ипотеке становится труднее»,