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В Екатеринбурге за месяц на 10% упал спрос на вторичное жилье
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге за месяц на 10% упал интерес к вторичному рынку жилья, при снижении предложения на 3%. Цены при этом выросли на 2%. Эксперты связывают это с ростом ключевой ставки Центробанка.
Аналитики «Авито Недвижимости» фиксируют снижение спроса у всех форматов жилья: у «однушек» спрос сократился на 11%, у «двушек» – на 10%, у «трешек» – на 8%. Интерес к студиям и объектам с четырьмя комнатами и более уменьшился на 7%.
По его мнению, тенденция на снижение спроса может сохраниться и в ближайшем будущем.
Он также отмечает, что по активности на платформе, аналитики видят, что пользователи просматривают квартиры, добавляют их в избранное, но на контакт с продавцами выходят редко. Это позволяет предположить, что покупателей, готовых выйти на сделку, будет меньше.
Напомним, что спрос на квартиры в новостройках в уральской столице за месяц снизился на 16%.
Аналитики «Авито Недвижимости» фиксируют снижение спроса у всех форматов жилья: у «однушек» спрос сократился на 11%, у «двушек» – на 10%, у «трешек» – на 8%. Интерес к студиям и объектам с четырьмя комнатами и более уменьшился на 7%.
«Значительное количество сделок на вторичном рынке жилья в России осуществляется с привлечением кредитных средств, поэтому спрос на такую недвижимость во многом зависит от условий по ипотеке. С ростом ключевой ставки ЦБ РФ выполнять условия по ипотеке становится труднее»,
– считает руководитель направления вторичной и загородной недвижимости «Авито» Сергей Хахулин.
По его мнению, тенденция на снижение спроса может сохраниться и в ближайшем будущем.
Он также отмечает, что по активности на платформе, аналитики видят, что пользователи просматривают квартиры, добавляют их в избранное, но на контакт с продавцами выходят редко. Это позволяет предположить, что покупателей, готовых выйти на сделку, будет меньше.
Напомним, что спрос на квартиры в новостройках в уральской столице за месяц снизился на 16%.
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