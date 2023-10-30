В Екатеринбурге за месяц на 16% снизился спрос на новостройки





– объяснил эксперт. «Если мы посмотрим динамику в летние месяцы, то в августе к июлю наблюдался рост спроса на 25%, а в июле к июню – на 17%. В ожидании роста ключевой ставки ЦБ РФ люди спешили скорее заключить сделки на выгодных условиях по ипотеке. Сейчас этот спрос во многом реализован, и на рынке наблюдается некоторое затишье»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге за месяц на 16% снизился спрос на квартиры в новостройках, при среднем по России снижении интереса к жилью в новых домах на 12%. Средний ценник при этом подрос на 2% до 6,1 миллиона рублей.Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе «Авито Недвижимость», в среднем в регионах спрос на «двушки» сократился на 13%, в категории «трешек» – минус 12%, интерес к «однушкам» упал на 11%, к студиям – на 9%. Предложение при этом в среднем уменьшилось всего на 1%, в то время как в уральской столице объем предложений на первичном рынке сократился на 30%.По мнению руководителя направления первичной недвижимости «Авито» Дмитрия Алексеева, текущее уменьшение спроса – не падение само по себе, а коррекция до обычных для рынка величин.Он также отметил, что подобное явление можно было наблюдать в начале года после ажиотажных последних месяцев 2022-го, когда люди стремились поскорее приобрести жилье с привлечением семейной ипотеки из-за того, что статус программы на будущий год не был определенным.