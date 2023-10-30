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В Екатеринбурге снова продают торговый центр «Алатырь»

11.19 Понедельник, 6 ноября 2023
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге вновь выставили на продажу торговый центр «Алатырь». Здание уже пытались продать в прошлом году, но желающих тогда не нашлось.

Согласно информации из объявления о продаже торгового центра, которое разместили на «Авито», общая площадь здания составляет 73,4 тысячи квадратных метров, а площадь земельного участка, на котором стоит торговый центр, – 12,6 тысячи квадратных метров.

Там также указано, что почти все помещения в здании сдаются в аренду и имеют гарантированный арендный доход. Помимо магазинов и офисных помещений, в здании расположены фитнес-клуб с бассейном, детский комплекс, батутный парк и рестораны. Также у него имеется своя парковка на 487 автомобилей.

Торговый центр был построен в 2009 году. Минимальная цена объекта составляет 1,528 миллиарда рублей.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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14:13 В Екатеринбурге обнаружили обезглавленную собаку
13:01 Жители Свердловской области могли наблюдать полярное сияние
12:14 В Екатеринбурге ночной пожар на Волгоградской вывел на улицу 55 человек
11:19 В Екатеринбурге снова продают торговый центр «Алатырь»
10:11 В Свердловской области ожидается потепление
09:35 Два человека погибли в ДТП на ЕКАД
20:56 Количество автоаварий на свердловских дорогах попытаются одолеть погодными датчиками
19:45 Видео с пытками екатеринбургского подростка электрошокером проверяет полиция
18:05 В парке Маяковского произошёл пожар
16:32 Двух журавлей со сломанными крыльями спасли сухоложцы
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10:55 Ночью под Невьянском в ДТП погибла девушка
09:24 На фоне дома правительства Свердловской области сильно горело
20:30 «Автомобилист» выиграл «Нефтехимик» в матче с полностью заполненными трибунами
16:57 Екатеринбургский ХК «Автомобилист» сразится с «Нефтехимиком» при полных трибунах
16:51 Массовой лепкой «членовиков» екатеринбуржцами возмутились в Госдуме
15:45 Самыми популярными направлениями из Екатеринбурга в ноябрьские праздники стали Москва и Тюмень
14:21 Давка в общественном транспорте Екатеринбурга перекинулась на междугородний – уральцы жалуются на давку в электричках
13:58 Помогающим в ЧП медикам и санавиации открыли памятник в Екатеринбурге
12:14 15% екатеринбуржцев планируют продолжить выходные после 6 ноября отпусками и отгулами
11:38 Центр Екатеринбурга перекрыт из-за крестного хода 4 ноября
11:00 В торговых центрах Екатеринбурга делают прививки от гриппа, дифтерии и гепатита В
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