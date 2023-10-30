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В Екатеринбурге снова продают торговый центр «Алатырь»
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге вновь выставили на продажу торговый центр «Алатырь». Здание уже пытались продать в прошлом году, но желающих тогда не нашлось.
Согласно информации из объявления о продаже торгового центра, которое разместили на «Авито», общая площадь здания составляет 73,4 тысячи квадратных метров, а площадь земельного участка, на котором стоит торговый центр, – 12,6 тысячи квадратных метров.
Там также указано, что почти все помещения в здании сдаются в аренду и имеют гарантированный арендный доход. Помимо магазинов и офисных помещений, в здании расположены фитнес-клуб с бассейном, детский комплекс, батутный парк и рестораны. Также у него имеется своя парковка на 487 автомобилей.
Торговый центр был построен в 2009 году. Минимальная цена объекта составляет 1,528 миллиарда рублей.
Согласно информации из объявления о продаже торгового центра, которое разместили на «Авито», общая площадь здания составляет 73,4 тысячи квадратных метров, а площадь земельного участка, на котором стоит торговый центр, – 12,6 тысячи квадратных метров.
Там также указано, что почти все помещения в здании сдаются в аренду и имеют гарантированный арендный доход. Помимо магазинов и офисных помещений, в здании расположены фитнес-клуб с бассейном, детский комплекс, батутный парк и рестораны. Также у него имеется своя парковка на 487 автомобилей.
Торговый центр был построен в 2009 году. Минимальная цена объекта составляет 1,528 миллиарда рублей.
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