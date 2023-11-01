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В Свердловской области продолжает расти спрос на сотрудников
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Свердловской области за год заметно вырос спрос на сотрудников. В октябре 2023 года на платформе по поиску работы HeadHunter открылись 51 892 вакансии, что на 51% больше, чем в октябре 2022 года. При этом активность соискателей практически не изменилась.
В октябре жители Свердловской области обновили и/или создали 131 236 резюме, что лишь на 1% превышает показатели 2022 года, сообщают «Вечерним ведомостям» аналитики сервиса.
По словам директора платформы на Урале Оксаны Сидлецкой, на hh.ru фиксируется колоссальный разрыв между предложением и спросом на рынке труда – как в регионе, так и по стране в целом.
По ее словам, решить этот вопрос можно, если начать принимать людей на работу без предубеждений, то есть рассматривать соискателей моложе 18 лет и старше 45 лет, кандидатов с инвалидностью или с маленькими детьми, иностранцев и судимых за разные правонарушения. В том числе Оксана Сидлецкая предлагает обращать внимание на женщин, которые готовы и хотят рассматривать профессиональные роли, ранее считавшиеся в силу разных причин «мужскими».
В октябре жители Свердловской области обновили и/или создали 131 236 резюме, что лишь на 1% превышает показатели 2022 года, сообщают «Вечерним ведомостям» аналитики сервиса.
По словам директора платформы на Урале Оксаны Сидлецкой, на hh.ru фиксируется колоссальный разрыв между предложением и спросом на рынке труда – как в регионе, так и по стране в целом.
«Ситуация очевидно сложнее, чем осенью 2022 года, и сегодня работодателям как никогда важно максимально широко посмотреть на возможности рынка труда, то есть – нанимать тех кандидатов, подбор которых еще два-три года назад для компании был невозможен»,
– отмечает Оксана Сидлецкая.
По ее словам, решить этот вопрос можно, если начать принимать людей на работу без предубеждений, то есть рассматривать соискателей моложе 18 лет и старше 45 лет, кандидатов с инвалидностью или с маленькими детьми, иностранцев и судимых за разные правонарушения. В том числе Оксана Сидлецкая предлагает обращать внимание на женщин, которые готовы и хотят рассматривать профессиональные роли, ранее считавшиеся в силу разных причин «мужскими».
«И, наконец, это удаленные сотрудники, которые могут жить как в России, так и за рубежом, а также самозанятые и соискатели, которые рассматривают гибкие форматы занятости, подработку»,
– считает директор платформы.
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