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В Ревде предлагают обсудить рост тарифов ЖКХ на депутатских слушаниях
Фото: Юлия Медведева / Вечерние Ведомости
С открытым письмом обратился к депутатам городской думы председатель правления Объединения советов многоквартирных домов Сергей Калашников. Он настоятельно предлагает провести депутатские слушания по теме резкого роста тарифов на услуги ЖКХ.
Если внимательно ознакомиться с текстом письма общественника, то можно обнаружить, что содержит оно не столько предложение обсудить рост тарифов, сколько обвинения самих «народных избранников» в бездействии и соглашательстве с администрацией города. И это объяснимо, ведь прошлые просьбы выйти на диалог с жителями города, не готовыми оплачивать возросшие цены на ЖКХ-услуги, либо игнорировались, либо получали отписки в качестве ответа.
«Второй год ни вы лично с депутатами от «Единой России», ни глава администрации не можете объяснить населению: откуда берутся такие тарифы в городском округе Ревда. Другие уральские промышленные города — Первоуральск, Полевской, Нижний Тагил — работают в одинаковых экономических условиях, а отношение к людям иное! Поэтому назрела необходимость организации и проведения депутатских слушаний с приглашением руководителей области, РЭК, производителей энергоресурсов, руководителей местного самоуправления и избирателей — граждан города», — пишет Сергей Калашников, обращаясь к председателю думы Андрею Мокрецову.
В своём письме общественник упоминает, что в этом году более 10 тысяч ревдинцев подписались под обращением к губернатору Свердловской области и гордуме с требованием снизить тарифы. Но депутаты Ревды под председательством е»дноросса» Мокрецова это обращение «не заметили». «Очевидно, что ваша роль и роль депутатов от партии «Единая Россия» сводится только одному — поддерживать администрацию. У вас на всех заседаниях думы одно единственное решение: принять к сведению», — пишет Сергей Калашников.
С полным текстом открытого письма от общественника можно ознакомиться на сайте «Ревда-инфо».
Если внимательно ознакомиться с текстом письма общественника, то можно обнаружить, что содержит оно не столько предложение обсудить рост тарифов, сколько обвинения самих «народных избранников» в бездействии и соглашательстве с администрацией города. И это объяснимо, ведь прошлые просьбы выйти на диалог с жителями города, не готовыми оплачивать возросшие цены на ЖКХ-услуги, либо игнорировались, либо получали отписки в качестве ответа.
«Второй год ни вы лично с депутатами от «Единой России», ни глава администрации не можете объяснить населению: откуда берутся такие тарифы в городском округе Ревда. Другие уральские промышленные города — Первоуральск, Полевской, Нижний Тагил — работают в одинаковых экономических условиях, а отношение к людям иное! Поэтому назрела необходимость организации и проведения депутатских слушаний с приглашением руководителей области, РЭК, производителей энергоресурсов, руководителей местного самоуправления и избирателей — граждан города», — пишет Сергей Калашников, обращаясь к председателю думы Андрею Мокрецову.
В своём письме общественник упоминает, что в этом году более 10 тысяч ревдинцев подписались под обращением к губернатору Свердловской области и гордуме с требованием снизить тарифы. Но депутаты Ревды под председательством е»дноросса» Мокрецова это обращение «не заметили». «Очевидно, что ваша роль и роль депутатов от партии «Единая Россия» сводится только одному — поддерживать администрацию. У вас на всех заседаниях думы одно единственное решение: принять к сведению», — пишет Сергей Калашников.
С полным текстом открытого письма от общественника можно ознакомиться на сайте «Ревда-инфо».
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