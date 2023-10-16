За год в Екатеринбурге в 2,4 раза выросло число вакансий





– рассказали аналитики. «Безусловным лидером по приросту числа предложений о работе стала Москва с приростом в 2,6. В столице средние предлагаемые заработные платы выросли на 14% и достигли отметки 72 649 рублей»,





– сказал Дмитрий Пучков. «Это связано с активным развитием доставки готовой еды из ресторанов в городе и необходимостью оптимизации логистических процессов бизнеса»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Екатеринбург оказался на втором месте в топе городов с наибольшим спросом на сотрудников. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе «Авито Работа».Согласно исследованию специалистов сервиса, в среднем по стране за год количество вакансий увеличилось в 2,3 раза.В Екатеринбурге за год спрос на работников вырос в 2,4 раза. Такой же рост вакансий отмечается в Туле и Нижнем Новгороде, однако там соискателям предлагают в среднем 60 968 и 60 982 рубля соответственно. В уральской столице в среднем обещают платить 64 203 рубля.По мнению директора по развитию «Авито Работы» Дмитрия Пучкова, в столице Урала высокий спрос может быть вызван ростом объема онлайн-покупок и спроса на сервисы доставки еды, что вынуждает организации активно искать курьеров.