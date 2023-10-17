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Екатеринбургские власти намерены увеличить рождаемость в Орджоникидзевском районе
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Администрация Екатеринбурга утвердила стратегию социально-экономического развития Орджоникидзевского района на ближайшие семь лет. В опубликованном документе уделяется внимание демографической ситуации и развитию инфраструктуры в районе.
В постановлении указывается, что численность населения Орджоникидзевского на начало 2021 года составляла 287,9 тысячи человек. При этом отмечается, что почти треть жителей района – пенсионеры.
Подчеркивается, что с 2015 года количество браков уменьшилось на 20,4% (2015 год – 2592, 2021 год – 2064), а количество разводов увеличилось на 14,6% (2015 год – 1142, 2021 год – 1338).
Однако несмотря на такую непростую ситуацию, власти рассчитывают, что в 2026-2030 годах в районе будут проживать от 295 до 296,5 тысячи человек. А к 2035 ожидается, что целевой ориентир составит 297,5 тысячи человек. От рождаемости тоже ждут рост. Согласно стратегии, к 2030 году она должна вырасти до 11,7 промилле, и до 11,8 в 2035 году. Смертности предстоит снизиться с 13,9 промилле до 11.
Кроме этого, до 2030 года в планах строительство крупных инфраструктурных объектов. В том числе строительство здания детской поликлиники детской больница № 15, автовокзала в районе проспекта Космонавтов – улицы Березовой и дорог.
Также в документе можно найти планы по развитию линии метрополитена. Речь идет о строительстве двух станций на пересечении проспекта Космонавтов с улицей Шефской и проспекта Космонавтов с улицей Берёзовой.
Зарплату жителей Орджоникидзевского тоже хотят повысить. По данным на 2020 год, средняя зарплата в районе составляла 58,3 тысячи рублей. В документе указывается, что к 2035 году она должна составить показателя в 128,7 тысячи рублей.
В постановлении указывается, что численность населения Орджоникидзевского на начало 2021 года составляла 287,9 тысячи человек. При этом отмечается, что почти треть жителей района – пенсионеры.
«Несмотря на положительную динамику в целом, в районе наблюдается снижение рождаемости, что связано с резким спадом рождаемости в период 1990-х годов. За последние семь лет пик рождаемости пришелся на 2015 год – 14,0 промилле, в 2021 году рождаемость в районе составила 8,7 промилле (в 2020 – 9,0 промилле). При этом за период с 2011 года уровень смертности увеличился с 12,0 до 13,9 промилле»,
– указано в документе.
Подчеркивается, что с 2015 года количество браков уменьшилось на 20,4% (2015 год – 2592, 2021 год – 2064), а количество разводов увеличилось на 14,6% (2015 год – 1142, 2021 год – 1338).
Однако несмотря на такую непростую ситуацию, власти рассчитывают, что в 2026-2030 годах в районе будут проживать от 295 до 296,5 тысячи человек. А к 2035 ожидается, что целевой ориентир составит 297,5 тысячи человек. От рождаемости тоже ждут рост. Согласно стратегии, к 2030 году она должна вырасти до 11,7 промилле, и до 11,8 в 2035 году. Смертности предстоит снизиться с 13,9 промилле до 11.
Кроме этого, до 2030 года в планах строительство крупных инфраструктурных объектов. В том числе строительство здания детской поликлиники детской больница № 15, автовокзала в районе проспекта Космонавтов – улицы Березовой и дорог.
Также в документе можно найти планы по развитию линии метрополитена. Речь идет о строительстве двух станций на пересечении проспекта Космонавтов с улицей Шефской и проспекта Космонавтов с улицей Берёзовой.
Зарплату жителей Орджоникидзевского тоже хотят повысить. По данным на 2020 год, средняя зарплата в районе составляла 58,3 тысячи рублей. В документе указывается, что к 2035 году она должна составить показателя в 128,7 тысячи рублей.
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