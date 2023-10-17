Екатеринбургские власти намерены увеличить рождаемость в Орджоникидзевском районе

– указано в документе.

«Несмотря на положительную динамику в целом, в районе наблюдается снижение рождаемости, что связано с резким спадом рождаемости в период 1990-х годов. За последние семь лет пик рождаемости пришелся на 2015 год – 14,0 промилле, в 2021 году рождаемость в районе составила 8,7 промилле (в 2020 – 9,0 промилле). При этом за период с 2011 года уровень смертности увеличился с 12,0 до 13,9 промилле»,