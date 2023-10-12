Возрастное ограничение 18+
Экс-начальника полиции аэропорта Кольцово осудили за разглашение гостайны
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Свердловский областной суд вынес приговор бывшему начальнику линейного отдела МВД аэропорту Кольцово Александру Панкову за разглашение гостайны.
Напомним, что Александра Панкова задержали сотрудники ФСБ в сентябре 2022 года.
В пресс-службе облсуда «Вечерним ведомостям» сообщили, что в ноябре 2021 года Панков в беседе с руководителем службы безопасности АО УК «Аэропорты России» раскрыл данные, составляющие государственную тайну.
В отношении начальника линейного отдела полиции аэропорта возбудили уголовное дело по части 1 статьи 283 УК РФ. Вину Александр Панков не признал.
Свердловский облсуд назначил Панкову два года лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Также он лишен права занимать должности рядового и начальствующего состава в правоохранительных органах в течение двух лет.
Напомним, что Александра Панкова задержали сотрудники ФСБ в сентябре 2022 года.
В пресс-службе облсуда «Вечерним ведомостям» сообщили, что в ноябре 2021 года Панков в беседе с руководителем службы безопасности АО УК «Аэропорты России» раскрыл данные, составляющие государственную тайну.
«Эти сведения не подлежат разглашению на основании закона "Об оперативно-розыской деятельности". Порыв не оценили сотрудники ФСБ и само лицо, в отношении которого были и разглашены сведения»,
– рассказали в областном суде.
В отношении начальника линейного отдела полиции аэропорта возбудили уголовное дело по части 1 статьи 283 УК РФ. Вину Александр Панков не признал.
Свердловский облсуд назначил Панкову два года лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Также он лишен права занимать должности рядового и начальствующего состава в правоохранительных органах в течение двух лет.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Улицу в Екатеринбурге назвали в честь бывшего исполнительного директора аэропорта Кольцово
12 октября 2023
12 октября 2023
Двух мигрантов осудили в Ревде за незаконный оборот наркотиков
16 октября 2023
16 октября 2023
Двух жителей Дегтярска осудили за избиение до смерти мужчины
11 октября 2023
11 октября 2023