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Акции Ирбитского молочного завода продали московской компании
Фото: департамент информационной политики Свердловской области
Сегодня состоялся аукцион по продаже 49% акций Ирбитского молочного завода». По данным ГИС «Торги», акции выкупило московское АО «Смартпроект» за 1 миллиард 175 миллионов 850 тысяч рублей.
Начальная цена лота составляла 1 миллиард 170 миллионов рублей. В ходе аукциона был сделан всего один шаг. Таким образом, цена повысилась лишь на 0,5% от стартовой.
Судя по данным из ЕГРЮЛ, выкупившая акции компания связана с основанной Дмитрием Пумпянским группой «Синара». Гендиректором АО «Смартпроект» является Павел Дергачёв – он же возглавляет ООО «Синара-Пром».
Отметим, что Ирбитский молочный завод – одно из крупнейших в Свердловской области предприятий молочной промышленности. По данным самого завода, на нём производится четверть всей молочной продукции региона. Оставшиеся акции завода (51%) пока остаются в собственности Свердловской области.
В последние годы власти Свердловской области последовательно включают в программу приватизации различные предприятия агропромышленного комплекса. Такие сделки должны проходить одобрение в областном Заксобрании. Как правило, против приватизации выступают депутаты от КПРФ: например, два года назад коммунисты выступили против приватизации Рефтинской птицефабрики, назвав ее «губительной». Однако отчуждение 49% акций Ирбитского молочного завода прошло через ЗакСО без возражений – решение о передаче было принято 1 августа 2023 года.
Добавим, что перед частичной приватизацией, в 2022 году гендиректором Ирбитского молочного завода назначили депутата ЗакСО от КПРФ Григория Бачерикова. До назначения на эту должность Бачериков работал начальником департамента по развитию агропромышленного бизнеса АО «Группа Синара».
Начальная цена лота составляла 1 миллиард 170 миллионов рублей. В ходе аукциона был сделан всего один шаг. Таким образом, цена повысилась лишь на 0,5% от стартовой.
Судя по данным из ЕГРЮЛ, выкупившая акции компания связана с основанной Дмитрием Пумпянским группой «Синара». Гендиректором АО «Смартпроект» является Павел Дергачёв – он же возглавляет ООО «Синара-Пром».
Отметим, что Ирбитский молочный завод – одно из крупнейших в Свердловской области предприятий молочной промышленности. По данным самого завода, на нём производится четверть всей молочной продукции региона. Оставшиеся акции завода (51%) пока остаются в собственности Свердловской области.
В последние годы власти Свердловской области последовательно включают в программу приватизации различные предприятия агропромышленного комплекса. Такие сделки должны проходить одобрение в областном Заксобрании. Как правило, против приватизации выступают депутаты от КПРФ: например, два года назад коммунисты выступили против приватизации Рефтинской птицефабрики, назвав ее «губительной». Однако отчуждение 49% акций Ирбитского молочного завода прошло через ЗакСО без возражений – решение о передаче было принято 1 августа 2023 года.
Добавим, что перед частичной приватизацией, в 2022 году гендиректором Ирбитского молочного завода назначили депутата ЗакСО от КПРФ Григория Бачерикова. До назначения на эту должность Бачериков работал начальником департамента по развитию агропромышленного бизнеса АО «Группа Синара».
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