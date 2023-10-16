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Акции Ирбитского молочного завода продали московской компании

16.48 Понедельник, 16 октября 2023
Фото: департамент информационной политики Свердловской области
Сегодня состоялся аукцион по продаже 49% акций Ирбитского молочного завода». По данным ГИС «Торги», акции выкупило московское АО «Смартпроект» за 1 миллиард 175 миллионов 850 тысяч рублей.

Начальная цена лота составляла 1 миллиард 170 миллионов рублей. В ходе аукциона был сделан всего один шаг. Таким образом, цена повысилась лишь на 0,5% от стартовой.

Судя по данным из ЕГРЮЛ, выкупившая акции компания связана с основанной Дмитрием Пумпянским группой «Синара». Гендиректором АО «Смартпроект» является Павел Дергачёв – он же возглавляет ООО «Синара-Пром».

Отметим, что Ирбитский молочный завод – одно из крупнейших в Свердловской области предприятий молочной промышленности. По данным самого завода, на нём производится четверть всей молочной продукции региона. Оставшиеся акции завода (51%) пока остаются в собственности Свердловской области.

В последние годы власти Свердловской области последовательно включают в программу приватизации различные предприятия агропромышленного комплекса. Такие сделки должны проходить одобрение в областном Заксобрании. Как правило, против приватизации выступают депутаты от КПРФ: например, два года назад коммунисты выступили против приватизации Рефтинской птицефабрики, назвав ее «губительной». Однако отчуждение 49% акций Ирбитского молочного завода прошло через ЗакСО без возражений – решение о передаче было принято 1 августа 2023 года.

Добавим, что перед частичной приватизацией, в 2022 году гендиректором Ирбитского молочного завода назначили депутата ЗакСО от КПРФ Григория Бачерикова. До назначения на эту должность Бачериков работал начальником департамента по развитию агропромышленного бизнеса АО «Группа Синара».

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости


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