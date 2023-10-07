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С начала года с улиц Екатеринбурга убрали 230 нелегальных киосков
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Власти Екатеринбурга рассказали о результатах своей борьбы с незаконными киосками. Так, по данным пресс-службы мэрии, с начала года с улиц уральской столицы убрали 230 нелегальных торговых павильонов.
Подчеркивается, что только за сентябрь в городе было утилизовано 68 незаконных нестационарных торговых объектов.
Ранее мы публиковали подробный материал о том, как Екатеринбург решает проблему с незаконными киосками, и о том, что мешает победе над нелегальными торговыми точками.
Подчеркивается, что только за сентябрь в городе было утилизовано 68 незаконных нестационарных торговых объектов.
«Городские власти держат ситуацию на постоянном контроле, добиваясь справедливых и законных решений, в том числе в судебном порядке»,
– заявили в администрации.
Ранее мы публиковали подробный материал о том, как Екатеринбург решает проблему с незаконными киосками, и о том, что мешает победе над нелегальными торговыми точками.
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