Возрастное ограничение 18+

С начала года с улиц Екатеринбурга убрали 230 нелегальных киосков

13.08 Суббота, 14 октября 2023
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Власти Екатеринбурга рассказали о результатах своей борьбы с незаконными киосками. Так, по данным пресс-службы мэрии, с начала года с улиц уральской столицы убрали 230 нелегальных торговых павильонов.

Подчеркивается, что только за сентябрь в городе было утилизовано 68 незаконных нестационарных торговых объектов.

«Городские власти держат ситуацию на постоянном контроле, добиваясь справедливых и законных решений, в том числе в судебном порядке»,

– заявили в администрации.


Ранее мы публиковали подробный материал о том, как Екатеринбург решает проблему с незаконными киосками, и о том, что мешает победе над нелегальными торговыми точками.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Юлия Медведева © Вечерние ведомости


Похожие материалы
В Екатеринбурге с улицы Вайнера убрали золотого льва
07 октября 2023
Тюменская художница создала путеводитель по уличной мозаике Екатеринбурга
05 октября 2023
Екатеринбургские власти объявили конкурс на лучшую концепцию набережной ВИЗа
14 октября 2023
Улица Архангела Михаила появилась в Екатеринбурге
10 октября 2023

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Уже год новый собственник завода в Екатеринбурге препятствует работе предприятий на промплощадке

По мнению пострадавших предпринимателей, виной всему – бездействие полиции
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
16:48 В 50 школах Екатеринбурга установили контейнеры для раздельного сбора мусора
15:59 В центре Екатеринбурга легковушка столкнулась с трамваем
14:27 Пропавшую 13-летнюю девочку нашли в Екатеринбурге
13:08 С начала года с улиц Екатеринбурга убрали 230 нелегальных киосков
12:19 Бастрыкин взял на контроль ситуацию с травмированием женщины в Серове
11:57 Свердловская Госавтоинспекция предупредила о ремонтных работах на трассе Пермь – Екатеринбург
11:10 Екатеринбургские власти объявили конкурс на лучшую концепцию набережной ВИЗа
10:16 В Екатеринбурге пропала 13-летняя школьница
21:01 Недавно потерявших опекуна екатеринбургских больших собак готовят к зиме
20:32 Полицейские Красноуфимска спасли 10 человек из ночного пожара
19:42 Совы начали наведываться в дома уральцев
19:22 В Нижнем Тагиле разыскивают угонщиков у пермяков иномарки
18:40 Качество временного моста через Чусовую пугает водителей
17:50 На выходных в Свердловской области снова ожидаются дожди
17:31 Первоуральский «Водоканал» обвинил в плохом качестве воды администрацию города
17:24 В Свердловской области задержали еще одного подростка-лжеминера
17:14 Завершены поиски пропавшего в Екатеринбурге школьника
16:30 В Екатеринбурге назвали имена лауреатов Бажовской премии-2023
15:57 В свердловском поселке ввели режим ЧС из-за проблем с отоплением
15:23 На ликвидацию мусорного полигона в Верхней Туре потратят 90 млн рублей
14:50 В Екатеринбурге ищут пропавшего 13-летнего мальчика
14:27 Новая детская площадка открывается в парке Маяковского в Екатеринбурге
13:56 Электросамокатчик сбил женщину на парковке в Серове
13:24 Мэрия Екатеринбурга проведет аукцион по аренде 12 помещений
12:49 Ради проведения ярмарки на площади 1905 года в Екатеринбурге закроют парковку
12:20 Цены на бензин незначительно снизились в Свердловской области
Все новости Свердловской области
17:49 В нескольких странах проходят массовые митинги в поддержку Палестины
17:18 Посольство: в Израиле пропали без вести 12 россиян, число погибших «продолжает расти»
16:46 В Нижневартовске троих сотрудников МВД заподозрили в регистрации 1285 нелегалов
16:05 СМИ: в результате взрыва у мечети в Афганистане погибли 17 человек
15:55 В Башкирии медведица напала на жительницу села
15:07 Во Франции совершено нападение на школу, есть погибший и раненые
14:55 Путин: РФ готова выступить в качестве посредника в палестино-израильском урегулировании
14:08 В Пекине совершено нападение на сотрудника израильского посольства
13:18 В Забайкалье экс-полицейский, застреливший коллегу, получил девять с половиной лет строгого режима
12:39 Производители алкоголя в РФ просят Минфин поднять цены на водку с 2024 года
11:59 Минздрав: новосибирские дерматологи диагностировали у Моны Лизы алопецию
11:19 В Новосибирске воспитателей детсада обвинили в истязании более десяти детей
10:46 Армия Израиля призвала мирных жителей эвакуироваться из города Газа на юг
17:45 ГД одобрила отмену информирования Совета Европы о военном положении
17:17 ЦБ поддержал введение обязательной продажи валютной выручки
16:26 Сигналы тревоги, полученные от летевших над Россией самолетов, объяснили сбоем
15:40 В Волгоградской области школьник в балаклаве подарил учительнице две гвоздики
14:56 В России вступил в силу закон об ответственности за сбор краснокнижных грибов
18:19 В ГД внесли законопроект о запрете использовать животных в цирках
17:41 СМИ: в секторе Газа прекратила работу единственная электростанция
16:53 В МВД заявили о нехватке 100 тысяч сотрудников
16:13 Жители островов на Сахалине остались без связи из-за повреждения подводного кабеля
15:48 Самолет, летевший из Уфы в Пермь, сел в Ижевске из-за отказа двигателя
14:51 Четверть представителей малого и среднего бизнеса в РФ считают полезными эзотерические практики
14:06 Число пострадавших при столкновении поездов в метро Москвы выросло до трех
13:12 Собянин рассказал о столкновении поездов в метро Москвы, есть пострадавшие
Все новости России и мира
16:48 В 50 школах Екатеринбурга установили контейнеры для раздельного сбора мусора
15:59 В центре Екатеринбурга легковушка столкнулась с трамваем
14:27 Пропавшую 13-летнюю девочку нашли в Екатеринбурге
13:08 С начала года с улиц Екатеринбурга убрали 230 нелегальных киосков
12:19 Бастрыкин взял на контроль ситуацию с травмированием женщины в Серове
11:57 Свердловская Госавтоинспекция предупредила о ремонтных работах на трассе Пермь – Екатеринбург
11:10 Екатеринбургские власти объявили конкурс на лучшую концепцию набережной ВИЗа
10:16 В Екатеринбурге пропала 13-летняя школьница
21:01 Недавно потерявших опекуна екатеринбургских больших собак готовят к зиме
20:32 Полицейские Красноуфимска спасли 10 человек из ночного пожара
19:42 Совы начали наведываться в дома уральцев
19:22 В Нижнем Тагиле разыскивают угонщиков у пермяков иномарки
18:40 Качество временного моста через Чусовую пугает водителей
17:50 На выходных в Свердловской области снова ожидаются дожди
17:31 Первоуральский «Водоканал» обвинил в плохом качестве воды администрацию города
17:24 В Свердловской области задержали еще одного подростка-лжеминера
17:14 Завершены поиски пропавшего в Екатеринбурге школьника
16:30 В Екатеринбурге назвали имена лауреатов Бажовской премии-2023
15:57 В свердловском поселке ввели режим ЧС из-за проблем с отоплением
15:23 На ликвидацию мусорного полигона в Верхней Туре потратят 90 млн рублей
14:50 В Екатеринбурге ищут пропавшего 13-летнего мальчика
14:45 Ученые ПНИПУ выяснили, как повысить точность определения характеристик звукопоглощающих конструкций в зависимости от уровня шума
14:27 Новая детская площадка открывается в парке Маяковского в Екатеринбурге
13:56 Электросамокатчик сбил женщину на парковке в Серове
13:30 Валерий Сухих: «Среднее профессиональное образование в Прикамье дает студентам практические навыки»
13:24 Мэрия Екатеринбурга проведет аукцион по аренде 12 помещений
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK