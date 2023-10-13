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На ликвидацию мусорного полигона в Верхней Туре потратят 90 млн рублей
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
На рекультивацию полигона твердых бытовых отходов в Верхней Туре направили более 90 миллионов рублей.
В департаменте информполитики Свердловской области сообщили, что из регионального бюджета на эти цели выделено 69,5 миллиона рублей, еще около 21 миллиона рублей направит муниципалитет.
Министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов заявил, что полигон ТБО старого образца в Верхней Туре исчезнет до конца 2023 года. Будет рекультивировано 2,4 гектара земли. Работы по ликвидации полигона уже начались.
Напомним, что в Свердловской области в этом году завершилась рекультивация несанкционированной свалки в Арамили. Также близится к завершению рекультивация Широкореченского полигона ТБО в Екатеринбурге.
Отметим, что областные власти теперь хотят разместить мусоросортировочный комплекс и полигон «Екатеринбург-Юг» в Сысертском районе. Местные жители выступают против таких планов.
В департаменте информполитики Свердловской области сообщили, что из регионального бюджета на эти цели выделено 69,5 миллиона рублей, еще около 21 миллиона рублей направит муниципалитет.
Министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов заявил, что полигон ТБО старого образца в Верхней Туре исчезнет до конца 2023 года. Будет рекультивировано 2,4 гектара земли. Работы по ликвидации полигона уже начались.
Напомним, что в Свердловской области в этом году завершилась рекультивация несанкционированной свалки в Арамили. Также близится к завершению рекультивация Широкореченского полигона ТБО в Екатеринбурге.
Отметим, что областные власти теперь хотят разместить мусоросортировочный комплекс и полигон «Екатеринбург-Юг» в Сысертском районе. Местные жители выступают против таких планов.
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