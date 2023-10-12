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Цены на бензин незначительно снизились в Свердловской области
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
За неделю в Свердловской области незначительно снизились цены на топливо. Об этом свидетельствуют данные Свердловскстата.
Наибольшая разница в цене наблюдается у бензина марки АИ-92. По данным на 9 октября, стоимость АИ-92 снизилась на 21 копейку (0,41%) и сейчас составляет 49,41 рубля за литр. На 0,27% подешевел бензин АИ-95 (53,26 рубля), на 0,07% – дизельное топливо (63,05 рубля).
Стоимость бензина АИ-98 и выше не изменилась – 67,15 рубля за литр.
Наибольшая разница в цене наблюдается у бензина марки АИ-92. По данным на 9 октября, стоимость АИ-92 снизилась на 21 копейку (0,41%) и сейчас составляет 49,41 рубля за литр. На 0,27% подешевел бензин АИ-95 (53,26 рубля), на 0,07% – дизельное топливо (63,05 рубля).
Стоимость бензина АИ-98 и выше не изменилась – 67,15 рубля за литр.
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