Цены на бензин незначительно снизились в Свердловской области

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

За неделю в Свердловской области незначительно снизились цены на топливо. Об этом свидетельствуют данные Свердловскстата.Наибольшая разница в цене наблюдается у бензина марки АИ-92. По данным на 9 октября, стоимость АИ-92 снизилась на 21 копейку (0,41%) и сейчас составляет 49,41 рубля за литр. На 0,27% подешевел бензин АИ-95 (53,26 рубля), на 0,07% – дизельное топливо (63,05 рубля).Стоимость бензина АИ-98 и выше не изменилась – 67,15 рубля за литр.