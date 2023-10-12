В Свердловской области снизились цены на овощи

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области фиксируют снижение цен на некоторые овощи. Больше всего за неделю подешевели морковь и огурцы (-7,5%). Об этом свидетельствую данные Свердловскстата.По данным на 9 октября, средняя цена на свежие огурцы составляет 95 рублей за килограмм (-7,5% за неделю), а на морковь – 37,8 рубля (-7,5%).Также на 5,5% подешевела свекла (32,5 рубля за килограмм), на 5% – картофель (25,8 рубля), на 3,5% – белокочанная капуста (27,9 рубля), на 4,4% – лук репчатый (30 рублей).Среди фруктов подешевели яблоки (-3,6%), их средняя цена сейчас составляет 122,8 рубля за килограмм. Бананы, наоборот, подорожали на 1,4% (148 рублей).