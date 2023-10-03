Возрастное ограничение 18+
Здание суда в Академическом районе Екатеринбурга планируют построить за миллиард рублей
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Администрация Екатеринбурга ищет подрядчика, который почти за миллиард рублей построит здание суда в Академическом районе.
Здание суда должно разместиться на пересечении улиц Академика Сахарова и Вильгельма де Геннина. Согласно информации на сайте госзакупок, начальная цена контракта – 945 716 760 рублей. Работы будут финансироваться из бюджета города. Заявки на участие в тендере принимаются до 19 октября.
Площадь участка, на котором построят здание суда, составляет 15 527 квадратных метров. В здании должны будут разместиться 20 составов районных судей. Подрядчику предстоит оборудовать несколько входных групп: для судей и сотрудников суда, для посетителей, для подсудимых и конвоя из помещения бокса для спецтранспорта, главный вход в здание без ступеней, а также эвакуационные выходы.
Планировочное решение должно обеспечивать внутри здания разделение путей движения судей, посетителей и лиц, содержащихся под стражей. В залах судебных заседаний нужно будет сделать два входа – из коридора и из кабинета судьи.
Напомним, что Академический районный суд хотят создать к 2025 году.
Здание суда должно разместиться на пересечении улиц Академика Сахарова и Вильгельма де Геннина. Согласно информации на сайте госзакупок, начальная цена контракта – 945 716 760 рублей. Работы будут финансироваться из бюджета города. Заявки на участие в тендере принимаются до 19 октября.
Площадь участка, на котором построят здание суда, составляет 15 527 квадратных метров. В здании должны будут разместиться 20 составов районных судей. Подрядчику предстоит оборудовать несколько входных групп: для судей и сотрудников суда, для посетителей, для подсудимых и конвоя из помещения бокса для спецтранспорта, главный вход в здание без ступеней, а также эвакуационные выходы.
Планировочное решение должно обеспечивать внутри здания разделение путей движения судей, посетителей и лиц, содержащихся под стражей. В залах судебных заседаний нужно будет сделать два входа – из коридора и из кабинета судьи.
Напомним, что Академический районный суд хотят создать к 2025 году.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поликлинику в Буланаше планируют отремонтировать
03 октября 2023
03 октября 2023
Ледовый городок в Екатеринбурге построят за 24 млн рублей
10 октября 2023
10 октября 2023
На месте Института экономики в Екатеринбурге построят элитный ЖК
04 октября 2023
04 октября 2023
Директора «Вечерних ведомостей» оштрафовали на 110 тысяч рублей
05 октября 2023
05 октября 2023