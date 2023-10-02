Ледовый городок в Екатеринбурге построят за 24 млн рублей



Эскизный проект ледового городка / zakupki.gov.ru

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Ледовый городок на главной площади Екатеринбурга в этом году построят за 24 миллиона рублей. Тема новогодней площадки – «Пушкинская карта» в честь 225 дня рождения Александра Пушкина.Согласно информации на сайте госзакупок, на площади 1905 года установят стенку «33 богатыря», игровой лабиринт, фигуры Деда Мороза и Снегурочки, композиции «Дворец с белочкой», «Царевна Лебедь», «Символ года "Дракон"», «Остров Буян» и «Хрустальный дворец», комплекс горок «Ладья», каркасные фигуры «Бочка» и «Богатырь».Также планируется установить входную группу «Старик с золотой рыбкой» и арку «Пушкин». Ледяное ограждение городка будет сделано в стиле моря. Новогодняя елка в этом году будет искусственной, ее высота должна составлять не менее 30 метров.Начальная цена контракта – 24 250 000 рублей. Заявки на участие в аукционе принимаются до 25 октября. Строительство ледового городка должно начаться 12 ноября. Проработает новогодняя площадка до 16 января 2024 года.