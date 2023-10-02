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Ледовый городок в Екатеринбурге построят за 24 млн рублей
Эскизный проект ледового городка / zakupki.gov.ru
Ледовый городок на главной площади Екатеринбурга в этом году построят за 24 миллиона рублей. Тема новогодней площадки – «Пушкинская карта» в честь 225 дня рождения Александра Пушкина.
Согласно информации на сайте госзакупок, на площади 1905 года установят стенку «33 богатыря», игровой лабиринт, фигуры Деда Мороза и Снегурочки, композиции «Дворец с белочкой», «Царевна Лебедь», «Символ года "Дракон"», «Остров Буян» и «Хрустальный дворец», комплекс горок «Ладья», каркасные фигуры «Бочка» и «Богатырь».
Также планируется установить входную группу «Старик с золотой рыбкой» и арку «Пушкин». Ледяное ограждение городка будет сделано в стиле моря. Новогодняя елка в этом году будет искусственной, ее высота должна составлять не менее 30 метров.
Начальная цена контракта – 24 250 000 рублей. Заявки на участие в аукционе принимаются до 25 октября. Строительство ледового городка должно начаться 12 ноября. Проработает новогодняя площадка до 16 января 2024 года.
Согласно информации на сайте госзакупок, на площади 1905 года установят стенку «33 богатыря», игровой лабиринт, фигуры Деда Мороза и Снегурочки, композиции «Дворец с белочкой», «Царевна Лебедь», «Символ года "Дракон"», «Остров Буян» и «Хрустальный дворец», комплекс горок «Ладья», каркасные фигуры «Бочка» и «Богатырь».
Также планируется установить входную группу «Старик с золотой рыбкой» и арку «Пушкин». Ледяное ограждение городка будет сделано в стиле моря. Новогодняя елка в этом году будет искусственной, ее высота должна составлять не менее 30 метров.
Начальная цена контракта – 24 250 000 рублей. Заявки на участие в аукционе принимаются до 25 октября. Строительство ледового городка должно начаться 12 ноября. Проработает новогодняя площадка до 16 января 2024 года.
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