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Из Екатеринбурга на Пхукет запустят прямые рейсы
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
Авиакомпания «Аэрофлот» запустит прямые рейсы из Екатеринбурга на Пхукет. Полеты начнут выполняться с 30 октября.
В пресс-службе авиакомпании «Вечерним ведомостям» рассказали, что полеты будут выполнять на самолетах Airbus A330 два раза в неделю – по понедельникам и четвергам. Обратный вылет – по понедельникам и пятницам.
Ранее мы писали, что «Аэрофлот» со 2 октября запускает прямые рейсы из Екатеринбурга в Бангкок.
В пресс-службе авиакомпании «Вечерним ведомостям» рассказали, что полеты будут выполнять на самолетах Airbus A330 два раза в неделю – по понедельникам и четвергам. Обратный вылет – по понедельникам и пятницам.
Ранее мы писали, что «Аэрофлот» со 2 октября запускает прямые рейсы из Екатеринбурга в Бангкок.
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