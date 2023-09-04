Прямые рейсы запустят из Екатеринбурга в Бангкок

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Авиакомпания «Аэрофлот» со 2 октября запускает рейсы по маршруту Екатеринбург – Бангкок. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе аэропорта Кольцово.Рейсы будут выполняться два раза в неделю на самолетах Airbus A330. Вылеты из Екатеринбурга по понедельникам – в 10.30, по пятницам – в 04.30. Вылеты из Бангкока по понедельникам – в 01.20, по четвергам – в 06.30. Время в пути составит восемь часов.Отмечается, что сейчас рейсы из Екатеринбурга в Таиланд не выполняются. В осеннее-зимнюю навигацию запланированы полеты на Пхукет авиакомпаниями Икар и Red Wings.