На развитие Кушвы обещают направить более 119 миллиардов рублей

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

На заседании правительства Свердловской области утвердили комплексную программу развития Кушвинского городского округа на 2023-2030 года. На реализацию проектов обещают направить 119,4 миллиарда рублей.Министр инвестиций и развития региона Вадим Третьяков заявил, что из федерального бюджета планируют привлечь 154,5 миллиона рублей, из областного – 6,2 миллиарда рублей, из местного – 4 миллиарда рублей. Еще 109 миллиардов рублей хотят привлечь из внебюджетных источников.В департаменте информполитики области утверждают, что в планах – строительство нового здания школа на 800 мест, капремонт еще двух зданий, оснащение спортивных площадок в трех школах, строительство загородного детского оздоровительного лагеря круглогодичного действия.Кроме того, жителям городского округа обещают отремонтировать здания женской консультации, педиатрического отделения, поликлиники, общей врачебной практики в поселке Баранчинский, а также благоустроить больничные городки.Среди обещаний также – строительство лыжероллерной трассы, возведение двух зданий культурных центров в поселках Баранчинский и Верхняя Баранча.