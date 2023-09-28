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На развитие Кушвы обещают направить более 119 миллиардов рублей
Фото: Вечерние ведомости
На заседании правительства Свердловской области утвердили комплексную программу развития Кушвинского городского округа на 2023-2030 года. На реализацию проектов обещают направить 119,4 миллиарда рублей.
Министр инвестиций и развития региона Вадим Третьяков заявил, что из федерального бюджета планируют привлечь 154,5 миллиона рублей, из областного – 6,2 миллиарда рублей, из местного – 4 миллиарда рублей. Еще 109 миллиардов рублей хотят привлечь из внебюджетных источников.
В департаменте информполитики области утверждают, что в планах – строительство нового здания школа на 800 мест, капремонт еще двух зданий, оснащение спортивных площадок в трех школах, строительство загородного детского оздоровительного лагеря круглогодичного действия.
Кроме того, жителям городского округа обещают отремонтировать здания женской консультации, педиатрического отделения, поликлиники, общей врачебной практики в поселке Баранчинский, а также благоустроить больничные городки.
Среди обещаний также – строительство лыжероллерной трассы, возведение двух зданий культурных центров в поселках Баранчинский и Верхняя Баранча.
Министр инвестиций и развития региона Вадим Третьяков заявил, что из федерального бюджета планируют привлечь 154,5 миллиона рублей, из областного – 6,2 миллиарда рублей, из местного – 4 миллиарда рублей. Еще 109 миллиардов рублей хотят привлечь из внебюджетных источников.
В департаменте информполитики области утверждают, что в планах – строительство нового здания школа на 800 мест, капремонт еще двух зданий, оснащение спортивных площадок в трех школах, строительство загородного детского оздоровительного лагеря круглогодичного действия.
Кроме того, жителям городского округа обещают отремонтировать здания женской консультации, педиатрического отделения, поликлиники, общей врачебной практики в поселке Баранчинский, а также благоустроить больничные городки.
Среди обещаний также – строительство лыжероллерной трассы, возведение двух зданий культурных центров в поселках Баранчинский и Верхняя Баранча.
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