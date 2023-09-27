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Екатеринбуржцы озвучили достойную зарплату учителя

13.53 Четверг, 5 октября 2023
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Жители Екатеринбурга считают, что зарплата учителя должна составлять 93 тысячи рублей. Об этом свидетельствуют данные опроса сервиса по поиску работы SuperJob, проведенного ко Дню учителя.

По данным Росстата, средняя зарплата учителя в стране составляет 65 тысяч рублей. Екатеринбуржцы считают, что учителя должны получать в 1,5 раза больше.

Как сообщили в SuperJob, 30% екатеринбуржцев считают достойной зарплату педагога в размере от 50 до 80 тысяч рублей, 25% опрошенных – в размере от 80 до 100 тысяч рублей. 16% респондентов уверены, что учителя должны получать до 150 тысяч рублей. Средняя величина зарплаты педагога, которую екатеринбуржцы считают достойной, составил 93 тысячи рублей в месяц.

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости


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