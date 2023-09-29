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В Екатеринбурге накаляются страсти в споре собственников и арендаторов бывшего завода Радиоаппаратуры

На этот раз в выходные одна сторона решила начать строить здание прямо на дороге...

18.08 Воскресенье, 1 октября 2023
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге даже в выходные не утихают страсти на территории бывшего завода Радиоаппаратуры на Щорса, 7.

ООО «Легион-строй», выкупившее почти всё имущество обанкротившегося завода, продолжает предпринимать действия, затрудняющие работу других предприятий.

В предыдущий раз ночью были вырыты ямы, из-за которых грузовики не смогли подъехать к месту выгрузки.


Столбики, заблокировавшие возможность разворота грузовиков, стали сюрпризом для работников предприятия. Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости


В этот раз с утра воскресенья представители «Легион-строя» начали возводить каркас будущего здания — и так получилось, что это здание оказалось аккурат посреди дороги, ведущей к складам «несговорчивых» предприятий.



Представители одного из этих предприятий заявили «Вечерним ведомостям», что судебная экспертиза определила самый оптимальный вариант сервитута именно через эту дорогу, исторически использовавшуюся заводом для подъезда к месту разгрузки. После чего, в минувшую пятницу, было подано заявление в суд на принятие обеспечительных мер.

Пострадавшая сторона считает, что работы намеренно начали в выходные, потому что что суд должен вынести решение в ближайший рабочий день, понедельник.

При этом участок, на котором начались работы, «Легион-Строю» не принадлежит — это неразграниченные государственные земли, которыми распоряжается МУГИСО. На словах подогнавшие строительную технику люди сказали, что все разрешения у них есть, но якобы они в офисе, поэтому ни одного документа не показали.


Активная работа на территории завода не останавливается даже в выходные. Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости

Сегодня работы по монтажу металлических конструкций прямо на дороге сотрудникам предприятий удалось остановить. Однако не факт, что рабочие не вернутся ночью.


Одно из предприятий, расположенных на территории завода, выполняет в том числе гособоронзаказ. Фото: Вечерние ведомости


Завтра арбитражный суд Свердловской области примет решение по обеспечительный мерам в отношении участка.

Напомним, ранее звучали версии, что ООО «Легион-строй» не намерено сохранять производство на площадке (хотя это было одним из условием на аукционе по продаже обанкротившегося завода), и планирует отдать территорию завода под девелоперский проект. В самой компании эту информацию не комментируют.

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Владислав Постников © Вечерние ведомости


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15:05 Водители заявили о дефиците бензина на свердловских заправках
14:20 Минувшей ночью на свердловской трассе водитель Toyota насмерть сбил пешехода
12:42 В Свердловской области потушили еще шесть природных пожаров
11:58 В Нижнем Тагиле мужчина упал в траншею и не смог самостоятельно выбраться
11:20 Свердловский министр ЖКХ рекомендовал недовольным качеством воды первоуральцам перечитать «Маугли»
10:00 На Серовском тракте Nissan снес столб уличного освещения
17:47 В уральской столице курсантка автошколы сбила 13-летнюю девочку
17:04 В Екатеринбурге планируется обкатка новой трамвайной линии до Академического
16:04 Президента «Урала» намерены дисквалифицировать за призыв «топить судей»
15:58 В Екатеринбурге арбитражный судья попалась на уловки телефонных мошенников
15:14 В Свердловской области нашли водителя, покинувшего место смертельного ДТП
14:19 В Свердловской области за сутки ликвидировали семь природных пожаров
13:07 В Екатеринбурге на перекрестке с вафельной разметкой произошел дорожный коллапс
12:54 В Нижнем Тагиле дорожные рабочие подрались с прохожим из-за испорченного асфальта
11:57 В Свердловской области ищут пропавшего в лесу две недели назад пенсионера
11:09 В Екатеринбурге учителям запретили общаться с родителями через иностранные мессенджеры
10:03 В Североуральске на девятилетнюю школьницу напала стая собак
23:23 «Урал» при спорном судействе не смог удержать преимущество в два мяча в матче с «Ростовом»
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