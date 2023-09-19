Возрастное ограничение 18+
«Аэрофлот» запустит прямые рейсы из Екатеринбурга в Дубай
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
Авиакомпания «Аэрофлот» объявила о запуске прямых регулярных рейсов из Екатеринбурга в Дубай.
Рейсы будут выполняться с 21 декабря 2023 по 31 января 2024 года – в период повышенного новогоднего спроса. Полеты запланированы два раза в неделю. Время в пути составит в среднем 5-6 часов.
Полёты будут выполняться на самолетах Boeing 737.
Рейсы будут выполняться с 21 декабря 2023 по 31 января 2024 года – в период повышенного новогоднего спроса. Полеты запланированы два раза в неделю. Время в пути составит в среднем 5-6 часов.
Полёты будут выполняться на самолетах Boeing 737.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
В Екатеринбурге в 2024 году капитально отремонтируют 220 домов
19 сентября 2023
19 сентября 2023
Мэрия Екатеринбурга обещает закупить 95 новых автобусов
19 сентября 2023
19 сентября 2023
Свердловским полицейским из-за дефицита работников пообещали доплату
27 сентября 2023
27 сентября 2023