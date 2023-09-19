«Аэрофлот» запустит прямые рейсы из Екатеринбурга в Дубай

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Авиакомпания «Аэрофлот» объявила о запуске прямых регулярных рейсов из Екатеринбурга в Дубай.Рейсы будут выполняться с 21 декабря 2023 по 31 января 2024 года – в период повышенного новогоднего спроса. Полеты запланированы два раза в неделю. Время в пути составит в среднем 5-6 часов.Полёты будут выполняться на самолетах Boeing 737.