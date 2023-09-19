В финал стипендиальной программы «Система» попали 12 свердловчан

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге прошел финальный этап стипендиальной программы «Система». В шорт-лист конкурса попали 12 свердловчан. По результатам финальных испытаний будут выбраны стипендиаты.Финальный этап прошел в рамках социокультурного фестиваля «Система Fest» на цифровой платформе Webinar от МТС. 33 старшеклассника и студенты из 21 региона России защитили свои проекты в номинации «Технологии для комфортной жизни». Урал на онлайн-защите представляли участники из Свердловской, Челябинской, Курганской областей, Пермского края и Башкирии.Так, студентка УрФУ Ольга Челнокова презентовала собственный проект «Voice it up». Это компьютерная программа на основе искусственного интеллекта, которая позволяет переводить на разные языки и озвучивать дикторским голосом любой текст.Стипендиальная программа «Система» стартовала в марте при поддержке цифровой экосистемы МТС и Министерства науки и высшего образования РФ. Цель проекта – стимулирование исследовательской, научной и инновационной деятельности молодежи, содействие их участию в разработке и реализации проектов, направленных на развитие реального сектора экономики, поддержка в трудоустройстве и получении первого рабочего места.В конкурсе на стипендию приняли участие граждане РФ в возрасте до 30 лет – это ученики 9-11 классов, студенты колледжей и вузов. Во внимание не принималась академическая успеваемость участников, так как основной принцип стипендиальной программы «Система» – оценивать по стремлению найти свою профессию и развиваться в ней.Заявки на полугодовую стипендию подали 16 538 человек из 60 регионов России. Участникам предложили 16 номинаций: электронная коммерция, АПК, лесная промышленность, микроэлектроника, индустрия гостеприимства, фармацевтика, медицина, энергетика и водородная энергетика, народные промыслы и креативные индустрии, повышение комфорта повседневной жизни, «умные» дома, электронная коммерция, создание и интеграция цифрового сервиса, запуск бренда, физика и IT.До конца октября финалисты во всех номинациях пройдут защиту проектов или собеседование с HR-специалистами компаний-партнеров. По итогам финальных испытаний будут выбраны стипендиаты.