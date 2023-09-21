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Структура налоговых органов изменится в Свердловской области
Фото: Вечерние ведомости
В Свердловской области с 30 октября изменится структура налоговых органов. Несколько территориальных налоговых инспекций объединят.
Как сообщается на сайте Федеральной налоговой службы, межрайонные инспекции ФНС России № 2, 13, 19, 26, 27, 28 по Свердловской области присоединят к другим налоговым органам. В результате в регионе будут работать 13 налоговых инспекций.
При этом свердловчане смогут прийти на личный прием по привычному адресу своей налоговой инспекции, так как на местах реорганизованных инспекций останутся территориально-обособленные подразделения для приема. Отмечается, что график работы налоговых инспекций останется прежним.
Как сообщается на сайте Федеральной налоговой службы, межрайонные инспекции ФНС России № 2, 13, 19, 26, 27, 28 по Свердловской области присоединят к другим налоговым органам. В результате в регионе будут работать 13 налоговых инспекций.
При этом свердловчане смогут прийти на личный прием по привычному адресу своей налоговой инспекции, так как на местах реорганизованных инспекций останутся территориально-обособленные подразделения для приема. Отмечается, что график работы налоговых инспекций останется прежним.
«Реорганизация проводится с целью оптимизации и повышения эффективности налогового администрирования, совершенствования организационно-функциональной модели ФНС России в соответствии с приказом ФНС России от 10.11.2022»,
– добавили в налоговой службе.
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