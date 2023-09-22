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Свердловским аграриям после их отказа от вспахивания полей снизили стоимость дизеля
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Свердловским аграриям снизили стоимость дизельного топлива после их угроз об отказе от вспахивания полей после окончания уборочных работ.
Напомним, что часть фермерских хозяйств в области заявило об отказе от вспахивания полей из-за проблем с поставками дизельного топлива и высокими ценами.
В департаменте информполитики региона заявили, что аграриям снизили стоимость дизельного топлива, необходимого для уборочной кампании. Цену на топливо снизил основной поставщик области «Газпромнефть-региональные продажи». Министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Анна Кузнецова утверждает, что теперь земледельцы обеспечены дизельным топливом в полном объеме.
Напомним, что часть фермерских хозяйств в области заявило об отказе от вспахивания полей из-за проблем с поставками дизельного топлива и высокими ценами.
В департаменте информполитики региона заявили, что аграриям снизили стоимость дизельного топлива, необходимого для уборочной кампании. Цену на топливо снизил основной поставщик области «Газпромнефть-региональные продажи». Министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Анна Кузнецова утверждает, что теперь земледельцы обеспечены дизельным топливом в полном объеме.
«Учитывая, что уборочные работы на полях региона уже проведены на 70%, для завершения их в полном объеме аграриям Среднего Урала необходимо еще порядка 2,5 тысячи тонн дизельного топлива, а его запас на Среднем Урале сформирован в объеме 3,2 тысячи тонн. Сейчас цена на топливо стабилизировалась, и мы ожидаем, что она продолжит снижаться»,
– говорит Кузнецова.
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