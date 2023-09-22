Свердловским аграриям после их отказа от вспахивания полей снизили стоимость дизеля

– говорит Кузнецова.

«Учитывая, что уборочные работы на полях региона уже проведены на 70%, для завершения их в полном объеме аграриям Среднего Урала необходимо еще порядка 2,5 тысячи тонн дизельного топлива, а его запас на Среднем Урале сформирован в объеме 3,2 тысячи тонн. Сейчас цена на топливо стабилизировалась, и мы ожидаем, что она продолжит снижаться»,