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В Свердловской области выделили 160 млн рублей на премирование лесных пожарных
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области на дополнительное премирование борцов с лесными пожарами выделили более 160 миллионов рублей.
В департаменте информполитики региона заявили, что выплаты уже начали получать 1,5 тысячи лесных пожарных.
Министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов рассказал, что выплата в 75 тысяч рублей предусмотрена для всех, кто непосредственно тушил лесные пожары. Такую премию получат 1 357 человек. По 30 тысяч рублей получат 187 человек, задействованных в организационно-техническом обеспечении работы учреждений, – сотрудники лесничеств, Уральской авиабаза, Дирекции лесных парков и те, кто осуществляет управление и охрану особо охраняемых природных территорий.
Из всей суммы более 86 миллионов рублей направят на поощрение 832 сотрудников Уральской авиабазы, которые тушат пожары в самых труднодоступных местах, куда нет возможности доставить спецтехнику.
Напомним, что сейчас в Свердловской области действуют 17 лесных пожаров на площади 218 гектаров.
В департаменте информполитики региона заявили, что выплаты уже начали получать 1,5 тысячи лесных пожарных.
Министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов рассказал, что выплата в 75 тысяч рублей предусмотрена для всех, кто непосредственно тушил лесные пожары. Такую премию получат 1 357 человек. По 30 тысяч рублей получат 187 человек, задействованных в организационно-техническом обеспечении работы учреждений, – сотрудники лесничеств, Уральской авиабаза, Дирекции лесных парков и те, кто осуществляет управление и охрану особо охраняемых природных территорий.
Из всей суммы более 86 миллионов рублей направят на поощрение 832 сотрудников Уральской авиабазы, которые тушат пожары в самых труднодоступных местах, куда нет возможности доставить спецтехнику.
Напомним, что сейчас в Свердловской области действуют 17 лесных пожаров на площади 218 гектаров.
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