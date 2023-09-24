Только 15% свердловчан боятся увольнения





– пояснила руководитель пресс-службы hh.ru Урал Анна Осипова. «Выход настроений работников в текущем квартале в позитивную зону и рост их уверенности в своем положении на рынке труда происходит на фоне снижения их интереса к поиску или смене работы, что подтверждает анализ поисковых запросов по фразам "Вакансии", "Ищу работу", "Найти работу", проведенный агентством Риалвеб по просьбе hh.ru. Соискательский спрос на поиск работы в Интернете (по ключевым словам) снизился в первом полугодии 2023 на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Поисковые запросы о вакансиях и работе наиболее сильно снизились в регионах Центральной России и Северо-Запада – 66% от уровня августа 2021, в регионах Сибири – 68% от уровня двухлетней давности, на Урале, Юге и Поволжье – немногим выше 70%»,

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области только 15% местных жителей боятся быть уволенными. Это самый низкий показатель за всю историю наблюдений.Служба исследований hh.ru провела опрос среди трудоустроенных свердловчан и выяснила, что в третьем квартале этого года только 15% респондентов считают, что на текущем месте работы им угрожает увольнения работодателем без учета их собственных намерений. Еще во втором квартале 2023 года увольнения боялись 18% свердловчан.По данным hh.ru, уверенно на нынешнем рабочем месте себя ощущают 78% свердловчан, это считается абсолютным максимум. 7% опрошенных затруднились оценить стабильность своего трудоустройства.В целом по России угрозу увольнения испытывают 18% опрошенных, не испытывают – 73%, а по Уральскому федеральному округу – 14% и 80% соответственно.На текущем месте работы наименее стабильно ощущают себя представители профессиональных сфер «Высший менеджмент» (29% испытывают угрозу увольнения), «Юристы» (25%) и «Маркетинг, реклама, PR» (24%). Максимально уверено себя чувствуют представители сфер «Добыча сырья» (94% не чувствуют угрозы увольнения), «Наука, образование» (80%) и «Строительство, недвижимость» (78%).