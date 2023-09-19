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В банках в Свердловской области стартовала «Монетная неделя»
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге и других городах Свердловской области стартовала акция «Монетная неделя». Местные жители с 25 сентября по 8 октября могут бесплатно обменять в банках монеты на купюры.
Напомним, что обычно в банках при обмене монет на купюры взимают комиссию. Однако в рамках «Монетной недели» обмен проводится бесплатно.
Акция проходит в 46 городах Свердловской области. Условия обмена монет на купюры или зачисления суммы на счет в разных банках могут отличаться. Список отделений банков, куда можно отнести скопившуюся мелочь, опубликован на сайте акции.
Напомним, что обычно в банках при обмене монет на купюры взимают комиссию. Однако в рамках «Монетной недели» обмен проводится бесплатно.
Акция проходит в 46 городах Свердловской области. Условия обмена монет на купюры или зачисления суммы на счет в разных банках могут отличаться. Список отделений банков, куда можно отнести скопившуюся мелочь, опубликован на сайте акции.
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