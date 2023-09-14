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Специалистов для Уралвагонзавода будут готовить 11 свердловских колледжей
Фото: департамент информполитики Свердловской области
В Свердловской области 11 колледжей и техникумов будут готовить специалистов для Уралвагонзавода. Соответствующее соглашение подписали министр образования и молодежной политики региона Юрий Биктуганов, министр промышленности и науки области Сергей Пересторонин, а также руководители корпорации УВЗ и образовательных организаций.
Напомним, что в сентябре в области стартовала реформа системы среднего профессионального образования. Новая модель предполагает передачу профильным министерствам выполнение нескольких задач, о которых мы писали ранее.
Теперь, согласно подписанному соглашению, специалистов для Уралвагонзавода будут готовить Баранчинский электромеханический техникум, Верхнесинячихинский агропромышленный техникум, Нижнетагильский техникум металлообрабатывающих производств и сервиса, Высокогорский многопрофильный техникум, Нижнетагильский государственный профессиональный колледж, Нижнетагильский железнодорожный техникум, Уральский горнозаводской колледж имени Демидовых, Верхнетуринский механический техникум и другие.
В программы приема и обучения техникумов и колледжей внесли изменения, основанные на кадровых потребностях УВЗ. Планируется модернизация образовательной инфраструктуры и материально-технической базы учебных заведений.
Напомним, что в сентябре в области стартовала реформа системы среднего профессионального образования. Новая модель предполагает передачу профильным министерствам выполнение нескольких задач, о которых мы писали ранее.
Теперь, согласно подписанному соглашению, специалистов для Уралвагонзавода будут готовить Баранчинский электромеханический техникум, Верхнесинячихинский агропромышленный техникум, Нижнетагильский техникум металлообрабатывающих производств и сервиса, Высокогорский многопрофильный техникум, Нижнетагильский государственный профессиональный колледж, Нижнетагильский железнодорожный техникум, Уральский горнозаводской колледж имени Демидовых, Верхнетуринский механический техникум и другие.
В программы приема и обучения техникумов и колледжей внесли изменения, основанные на кадровых потребностях УВЗ. Планируется модернизация образовательной инфраструктуры и материально-технической базы учебных заведений.
«Есть понимание, как и что делать. Возможность с первого курса проходить учебно-производственную практику позволит студентам раньше и на более качественном уровне прийти к профориентации, а региону – получить конкурентные квалифицированные кадры»,
– заявил министр промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин.
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Свердловские власти заявили о старте реформы системы среднего профессионального образования
14 сентября 2023
14 сентября 2023