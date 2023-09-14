Специалистов для Уралвагонзавода будут готовить 11 свердловских колледжей

– заявил министр промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин.

«Есть понимание, как и что делать. Возможность с первого курса проходить учебно-производственную практику позволит студентам раньше и на более качественном уровне прийти к профориентации, а региону – получить конкурентные квалифицированные кадры»,