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Свердловские власти заявили о старте реформы системы среднего профессионального образования
Фото: Вечерние ведомости
Реформа системы среднего профессионального образования в Свердловской области официально стартовала. Губернатор Евгений Куйвашев на заседании регионального правительства дал старт апробации новой модели.
В департаменте информполитики региона сообщают, что реформа призвана стать еще одним инструментом обеспечения экономики дополнительными кадрами.
Напомним, что новая модель предполагает передачу профильным министерствам выполнение следующих задач:
- обеспечение целевого обучения под потребности отрасли экономики;
- распределение контрольных цифр приема, взаимодействие с работодателями по вопросам развития инфраструктуры практической подготовки;
- повышение качества подготовки кадров, трудоустройства выпускников.
«Цель этой реформы – повышение эффективности работы по подготовке кадров, учет актуальных потребностей отраслей и работодателей. До 1 июля 2024 года должна быть проведена апробация новой модели. В число «пилотных» вошли 22 учреждения, за которыми будут закреплены кураторы»,
– заявил Куйвашев.
В департаменте информполитики региона сообщают, что реформа призвана стать еще одним инструментом обеспечения экономики дополнительными кадрами.
Напомним, что новая модель предполагает передачу профильным министерствам выполнение следующих задач:
- обеспечение целевого обучения под потребности отрасли экономики;
- распределение контрольных цифр приема, взаимодействие с работодателями по вопросам развития инфраструктуры практической подготовки;
- повышение качества подготовки кадров, трудоустройства выпускников.
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