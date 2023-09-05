Свердловские власти заявили о старте реформы системы среднего профессионального образования





– заявил Куйвашев. «Цель этой реформы – повышение эффективности работы по подготовке кадров, учет актуальных потребностей отраслей и работодателей. До 1 июля 2024 года должна быть проведена апробация новой модели. В число «пилотных» вошли 22 учреждения, за которыми будут закреплены кураторы»,

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Реформа системы среднего профессионального образования в Свердловской области официально стартовала. Губернатор Евгений Куйвашев на заседании регионального правительства дал старт апробации новой модели.В департаменте информполитики региона сообщают, что реформа призвана стать еще одним инструментом обеспечения экономики дополнительными кадрами.Напомним, что новая модель предполагает передачу профильным министерствам выполнение следующих задач:- обеспечение целевого обучения под потребности отрасли экономики;- распределение контрольных цифр приема, взаимодействие с работодателями по вопросам развития инфраструктуры практической подготовки;- повышение качества подготовки кадров, трудоустройства выпускников.