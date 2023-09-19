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Госдолг Свердловской области вырос до 111,2 млрд рублей
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Государственный долг Свердловской области вырос на 2,25 миллиарда рублей и достиг 111,2 миллиарда рублей.
По данным Минфина РФ на 1 сентября, госдолг Свердловской области составляет 111 миллиардов 196 миллионов 34 тысячи рублей. По бюджетным кредитам область должна 62 миллиарда рублей, а по ценным бумагам – 49 миллиардов рублей.
Среди регионов УрФО по уровню госдолга Свердловская область находится на первом месте, а среди всех регионов России – на пятом.
Еще в июле госдолг Свердловской области составлял 108,9 миллиарда рублей.
По данным Минфина РФ на 1 сентября, госдолг Свердловской области составляет 111 миллиардов 196 миллионов 34 тысячи рублей. По бюджетным кредитам область должна 62 миллиарда рублей, а по ценным бумагам – 49 миллиардов рублей.
Среди регионов УрФО по уровню госдолга Свердловская область находится на первом месте, а среди всех регионов России – на пятом.
Еще в июле госдолг Свердловской области составлял 108,9 миллиарда рублей.
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