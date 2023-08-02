Госдолг Свердловской области достиг 108,9 млрд рублей

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Государственный долг Свердловской области вырос до 108,94 миллиарда рублей. Такая информация появилась на сайте министерства финансов региона.По данным на 1 июля, госдолг составляет 108 миллиардов 943 миллиона 799 тысяч рублей. По бюджетным кредитам регион должен 59,7 миллиарда рублей, а по ценным бумагам – 49,1 миллиарда рублей.В начале апреля госдолг области составлял 106,9 миллиарда рублей.