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Госдолг Свердловской области достиг 108,9 млрд рублей
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Государственный долг Свердловской области вырос до 108,94 миллиарда рублей. Такая информация появилась на сайте министерства финансов региона.
По данным на 1 июля, госдолг составляет 108 миллиардов 943 миллиона 799 тысяч рублей. По бюджетным кредитам регион должен 59,7 миллиарда рублей, а по ценным бумагам – 49,1 миллиарда рублей.
В начале апреля госдолг области составлял 106,9 миллиарда рублей.
По данным на 1 июля, госдолг составляет 108 миллиардов 943 миллиона 799 тысяч рублей. По бюджетным кредитам регион должен 59,7 миллиарда рублей, а по ценным бумагам – 49,1 миллиарда рублей.
В начале апреля госдолг области составлял 106,9 миллиарда рублей.
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