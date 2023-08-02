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Госдолг Свердловской области достиг 108,9 млрд рублей

13.54 Пятница, 4 августа 2023
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Государственный долг Свердловской области вырос до 108,94 миллиарда рублей. Такая информация появилась на сайте министерства финансов региона.

По данным на 1 июля, госдолг составляет 108 миллиардов 943 миллиона 799 тысяч рублей. По бюджетным кредитам регион должен 59,7 миллиарда рублей, а по ценным бумагам – 49,1 миллиарда рублей.

В начале апреля госдолг области составлял 106,9 миллиарда рублей.

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости


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