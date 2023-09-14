Мэрия Екатеринбурга ищет подрядчика для строительства улиц на ВИЗе

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Администрация Екатеринбурга ищет подрядчика для второго и третьего этапов реконструкции и строительства улиц в Верх-Исетском районе.Согласно информации на портале госзакупок, подрядчику предстоит построить улицу Юрия Исламова – от Металлургов до Татищева, а также расширить улицу Татищева на участке от Юрия Исламова до Срединного кольца.Кроме того, в третьем этапе предусмотрено строительство трамвайной линии на Татищева – от Лоцмановых до Срединного кольца – и разворотного кольца.Начальная цена контракта – 4 715 299 897 рублей. Заявки на участие в аукционе принимаются до 5 октября.