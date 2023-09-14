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Мэрия Екатеринбурга ищет подрядчика для строительства улиц на ВИЗе
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Администрация Екатеринбурга ищет подрядчика для второго и третьего этапов реконструкции и строительства улиц в Верх-Исетском районе.
Согласно информации на портале госзакупок, подрядчику предстоит построить улицу Юрия Исламова – от Металлургов до Татищева, а также расширить улицу Татищева на участке от Юрия Исламова до Срединного кольца.
Кроме того, в третьем этапе предусмотрено строительство трамвайной линии на Татищева – от Лоцмановых до Срединного кольца – и разворотного кольца.
Начальная цена контракта – 4 715 299 897 рублей. Заявки на участие в аукционе принимаются до 5 октября.
Согласно информации на портале госзакупок, подрядчику предстоит построить улицу Юрия Исламова – от Металлургов до Татищева, а также расширить улицу Татищева на участке от Юрия Исламова до Срединного кольца.
Кроме того, в третьем этапе предусмотрено строительство трамвайной линии на Татищева – от Лоцмановых до Срединного кольца – и разворотного кольца.
Начальная цена контракта – 4 715 299 897 рублей. Заявки на участие в аукционе принимаются до 5 октября.
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