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Кадровый голод сохраняется в Свердловской области
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области фиксируют острую нехватку кадров. Рейтинг наиболее дефицитных специальностей на начало сентября возглавили дворники, повара и администраторы магазинов.
По данным сервиса по поиску работы hh.ru, на одну вакансию дворника в Свердловской области приходится всего 0,6 резюме, на вакансии повара и администратора магазинов – по 0,8 резюме. Это свидетельствует об острой нехватке кадров.
Также в топ самых дефицитных профессий входят врачи (1 резюме на вакансию), автослесарь, уборщик, токарь, слесарь и разнорабочий (по 1,1 резюме), фармацевт, сварщик и автомойщик (по 1,2) и маляр (1,3).
В целом сейчас на одну активную вакансию в регионе приходится 2,5 резюме, что говорит о кадровом голоде. В августе прошлого года на одну вакансию приходилось 4 резюме.
По данным сервиса по поиску работы hh.ru, на одну вакансию дворника в Свердловской области приходится всего 0,6 резюме, на вакансии повара и администратора магазинов – по 0,8 резюме. Это свидетельствует об острой нехватке кадров.
Также в топ самых дефицитных профессий входят врачи (1 резюме на вакансию), автослесарь, уборщик, токарь, слесарь и разнорабочий (по 1,1 резюме), фармацевт, сварщик и автомойщик (по 1,2) и маляр (1,3).
В целом сейчас на одну активную вакансию в регионе приходится 2,5 резюме, что говорит о кадровом голоде. В августе прошлого года на одну вакансию приходилось 4 резюме.
«Соотношение вакансий и резюме в регионе отражает крайне тревожный для работодателей тренд – спрос на сотрудников увеличивается, в то время как количество соискателей уменьшается. Особенно сложная ситуация – в сфере рабочего и массового персонала, но в целом дефицит людей ощущается во всех профессиональных сферах и отраслях. Ключевая причина кадрового голода связана с демографическими процессами и, к сожалению, позитивных тенденций здесь ждать не приходится. Основа проблемы – низкая рождаемость в 90-х и нулевых годах. Сегодня мы наблюдаем интенсивное снижение количества сотрудников в возрасте 25-29 лет и острую нехватку персонала 20-24 лет, доля которого примерно вдвое ниже, чем в других возрастных группах»,
– отмечает директор hh.ru Урал Оксана Сидлецкая.
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