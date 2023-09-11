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Свердловская область получит 87,8 млн рублей на строительство глэмпингов
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Свердловская область получит в следующем году из федерального бюджета дополнительно около 87,8 миллиона рублей на строительство модульных гостиниц. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Строительство модульных гостиниц проводится в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Директор департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства региона Эльмира Туканова заявила, что благодаря поддержке в рамках проекта в 2023-2024 годах номерной фонд в Свердловской области увеличится более чем на 250 мест.
Напомним, что в июне стало известно о выделении Свердловской области из федерального бюджета 285 миллионов рублей на создание модульных гостиниц.
Строительство модульных гостиниц проводится в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Директор департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства региона Эльмира Туканова заявила, что благодаря поддержке в рамках проекта в 2023-2024 годах номерной фонд в Свердловской области увеличится более чем на 250 мест.
«Сегодня сложился повышенный спрос у туристов на отдых в комфортных условиях на природе, для этого идеально подходят быстровозводимые конструкции, в том числе глэмпинги, оснащенные индивидуальным туалетом, умывальником, душем и имеющие площадь не менее 15 квадратных метров»,
– отметила Туканова.
Напомним, что в июне стало известно о выделении Свердловской области из федерального бюджета 285 миллионов рублей на создание модульных гостиниц.
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