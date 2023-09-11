Свердловская область получит 87,8 млн рублей на строительство глэмпингов

– отметила Туканова.

«Сегодня сложился повышенный спрос у туристов на отдых в комфортных условиях на природе, для этого идеально подходят быстровозводимые конструкции, в том числе глэмпинги, оснащенные индивидуальным туалетом, умывальником, душем и имеющие площадь не менее 15 квадратных метров»,