Свердловская область получит 285 млн рублей на строительство модульных гостиниц





– рассказал на совещании с вице-премьерами председатель правительства РФ Михаил Мишустин. «Продолжаем субсидировать возведение модульных некапитальных строений. Расселять гостей в них можно круглый год, а строительство идет гораздо быстрее, что позволяет бизнесу, причем малому и среднему, скорее окупать затраты»,

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Минэкономразвития РФ провело конкурс проектов по созданию модульных гостиниц. По итогам конкурса Свердловская область в следующем году получит более 285 миллионов рублей.Предполагается, что благодаря федеральной поддержке в Свердловской области номерной фонд увеличится на 200 номеров.В этом году область получила субсидии в общем объеме 590 миллионов рублей в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Из них 88,2 миллиона рублей будут направлены на строительство и обновление 20 глэмпингов на территории 14 муниципалитетов.