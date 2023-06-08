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Свердловская область получит 285 млн рублей на строительство модульных гостиниц
Экономика
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Минэкономразвития РФ провело конкурс проектов по созданию модульных гостиниц. По итогам конкурса Свердловская область в следующем году получит более 285 миллионов рублей.
Предполагается, что благодаря федеральной поддержке в Свердловской области номерной фонд увеличится на 200 номеров.
В этом году область получила субсидии в общем объеме 590 миллионов рублей в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Из них 88,2 миллиона рублей будут направлены на строительство и обновление 20 глэмпингов на территории 14 муниципалитетов.
«Продолжаем субсидировать возведение модульных некапитальных строений. Расселять гостей в них можно круглый год, а строительство идет гораздо быстрее, что позволяет бизнесу, причем малому и среднему, скорее окупать затраты»,
– рассказал на совещании с вице-премьерами председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
Предполагается, что благодаря федеральной поддержке в Свердловской области номерной фонд увеличится на 200 номеров.
В этом году область получила субсидии в общем объеме 590 миллионов рублей в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Из них 88,2 миллиона рублей будут направлены на строительство и обновление 20 глэмпингов на территории 14 муниципалитетов.
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