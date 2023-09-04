Прожиточный минимум в Свердловской области увеличат на 7%

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области величина прожиточного минимума в 2024 году увеличится на 7%. Новые размеры утвердили сегодня на заседании регионального правительства.Как рассказали в департаменте информполитики области, прожиточный минимум увеличат на 7,2% для трудоспособного населения и пенсионеров, а для детей – на 4%.Так, в следующем году сумма составит 15 101 рубль в месяц на душу населения. Для трудоспособного населения прожиточный минимум составит 16 460 рублей, для пенсионеров – 12 987 рублей, для детей – 15 208 рублей.