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Прожиточный минимум в Свердловской области увеличат на 7%
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Свердловской области величина прожиточного минимума в 2024 году увеличится на 7%. Новые размеры утвердили сегодня на заседании регионального правительства.
Как рассказали в департаменте информполитики области, прожиточный минимум увеличат на 7,2% для трудоспособного населения и пенсионеров, а для детей – на 4%.
Так, в следующем году сумма составит 15 101 рубль в месяц на душу населения. Для трудоспособного населения прожиточный минимум составит 16 460 рублей, для пенсионеров – 12 987 рублей, для детей – 15 208 рублей.
Как рассказали в департаменте информполитики области, прожиточный минимум увеличат на 7,2% для трудоспособного населения и пенсионеров, а для детей – на 4%.
Так, в следующем году сумма составит 15 101 рубль в месяц на душу населения. Для трудоспособного населения прожиточный минимум составит 16 460 рублей, для пенсионеров – 12 987 рублей, для детей – 15 208 рублей.
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