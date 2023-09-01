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Ярмарки на главной площади Екатеринбурга будут проводить раз в две недели
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге этой осенью ярмарки выходного дня на площади 1905 года будут проходить раз в две недели до 12 ноября. Об этом сегодня на брифинге сообщил председатель комитета по товарному рынку администрации города Максим Чаплыгин.
По словам Чаплыгина, следующая ярмарка на главной площади Екатеринбурга пройдет 16 и 17 сентября. Затем ярмарки будут проходить 30 сентября-1 октября, 14-15 октября, 28-29 октября и 11-12 ноября. В дни проведения ярмарок оборудуются 180 мест для торговли.
Сельскохозяйственные ярмарки проходят и в других районах города: на улицах Баумана, 48; Билимбаевской, 15; Высоцкого, 12а; Грибоедова, 13; Санаторной, 2 и Санаторной, 3. Они работают ежедневно с 09.00 до 20.00
По словам Чаплыгина, следующая ярмарка на главной площади Екатеринбурга пройдет 16 и 17 сентября. Затем ярмарки будут проходить 30 сентября-1 октября, 14-15 октября, 28-29 октября и 11-12 ноября. В дни проведения ярмарок оборудуются 180 мест для торговли.
Сельскохозяйственные ярмарки проходят и в других районах города: на улицах Баумана, 48; Билимбаевской, 15; Высоцкого, 12а; Грибоедова, 13; Санаторной, 2 и Санаторной, 3. Они работают ежедневно с 09.00 до 20.00
«Также с 1 сентября мы запустили две торговые площадки для жителей Академического района и привлекли туда сельхозпроизводителей»,
– заявил Чаплыгин.
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