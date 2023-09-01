Ярмарки на главной площади Екатеринбурга будут проводить раз в две недели





– заявил Чаплыгин. «Также с 1 сентября мы запустили две торговые площадки для жителей Академического района и привлекли туда сельхозпроизводителей»,

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге этой осенью ярмарки выходного дня на площади 1905 года будут проходить раз в две недели до 12 ноября. Об этом сегодня на брифинге сообщил председатель комитета по товарному рынку администрации города Максим Чаплыгин.По словам Чаплыгина, следующая ярмарка на главной площади Екатеринбурга пройдет 16 и 17 сентября. Затем ярмарки будут проходить 30 сентября-1 октября, 14-15 октября, 28-29 октября и 11-12 ноября. В дни проведения ярмарок оборудуются 180 мест для торговли.Сельскохозяйственные ярмарки проходят и в других районах города: на улицах Баумана, 48; Билимбаевской, 15; Высоцкого, 12а; Грибоедова, 13; Санаторной, 2 и Санаторной, 3. Они работают ежедневно с 09.00 до 20.00