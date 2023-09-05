Орлов пообещал екатеринбуржцам 80 новых трамваев





– цитирует мэра 66.RU. «Рассматривали инициативу в присутствии представителей Внешэкономбанка, потому что финансирование в подобного рода концессиях принимает ВЭБ. К поставкам нового подвижного состава в планах приступить в этом году. Второй этап концессии – продление ветки в Академический»,

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов пообещал горожанам 80 новых трамваев. Их приобретут в рамках концессии. Первые 20 вагонов могут поступить в город в этом году, их направят в Академический район.Во время инспекции благоустройства парка Энгельса Орлов заявил, что подписал сегодня документы по принятию в работу частной концессионной инициативы. Концессия разбита на три этапа. Первый этап – поставка 20 двух- и трехсекционных вагонов для трамвайной линии в Академический район.Всего, по словам Орлова, в Екатеринбург поставят 80 вагонов.Напомним, что завтра в Екатеринбурге дадут технический старт трамвайному движению по новой линии в Академический район. А полностью запустить ветку планируют только в ноябре.