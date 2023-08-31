В Свердловской области запускают программу дистанционного трудоустройства





– рассказала вице-президент по управлению персоналом МТС Лариса Бодягина. «Сотрудники МТС сегодня – это 63 000 человек разных профессий, работающих по всей стране во всех компаниях экосистемы. Мы стремимся создать для них рабочую среду, которая будет удобной и доступной для каждого, независимо от местоположения. Развитие HRTech-сервисов – один из инструментов для достижения этой цели, который, помимо заботы о сотрудниках, повышает эффективность внутренних процессов и влияет на бизнес-результаты. Сегодня мы рады предложить программу трудоустройства, которая дает возможность кандидатам из разных городов России присоединиться к команде МТС»,

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области и еще восьми регионах России запускают программу дистанционного трудоустройства МТС Hello. С помощью программы свердловчане смогут пройти все этапы отбора и оформления на работу без посещения офисов компании.Сообщается, что программа МТС Hello является инновационной системой трудоустройства и пребординга кандидатов. Она помогает в сопровождении соискателя вакансии от момента принятия положительного решения до оформления на работу. Трудовой договор можно будет подписать с помощью электронной подписи.Жителям отдаленных территорий, претендующих на удаленную работу в МТС, теперь можно будет не ехать в столицу Урала для соблюдения формальностей. Дистанционный прием на работу касается любых сотрудников – от специалистов контактного центра до руководителей подразделений.Программа дистанционного трудоустройства сейчас действует в Екатеринбурге, Владивостоке, Москве, Нижнем Новгороде, Краснодаре, Ульяновске, Самаре, Орле и Барнауле. Эти региона выбраны для запуска программы, так как в них есть центры клиентского сервиса, для которых актуален удаленный наем сотрудников. МТС планирует до конца года расширить программу на всю территорию России.