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В Свердловской области запускают программу дистанционного трудоустройства
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Свердловской области и еще восьми регионах России запускают программу дистанционного трудоустройства МТС Hello. С помощью программы свердловчане смогут пройти все этапы отбора и оформления на работу без посещения офисов компании.
Сообщается, что программа МТС Hello является инновационной системой трудоустройства и пребординга кандидатов. Она помогает в сопровождении соискателя вакансии от момента принятия положительного решения до оформления на работу. Трудовой договор можно будет подписать с помощью электронной подписи.
Жителям отдаленных территорий, претендующих на удаленную работу в МТС, теперь можно будет не ехать в столицу Урала для соблюдения формальностей. Дистанционный прием на работу касается любых сотрудников – от специалистов контактного центра до руководителей подразделений.
Программа дистанционного трудоустройства сейчас действует в Екатеринбурге, Владивостоке, Москве, Нижнем Новгороде, Краснодаре, Ульяновске, Самаре, Орле и Барнауле. Эти региона выбраны для запуска программы, так как в них есть центры клиентского сервиса, для которых актуален удаленный наем сотрудников. МТС планирует до конца года расширить программу на всю территорию России.
Сообщается, что программа МТС Hello является инновационной системой трудоустройства и пребординга кандидатов. Она помогает в сопровождении соискателя вакансии от момента принятия положительного решения до оформления на работу. Трудовой договор можно будет подписать с помощью электронной подписи.
Жителям отдаленных территорий, претендующих на удаленную работу в МТС, теперь можно будет не ехать в столицу Урала для соблюдения формальностей. Дистанционный прием на работу касается любых сотрудников – от специалистов контактного центра до руководителей подразделений.
Программа дистанционного трудоустройства сейчас действует в Екатеринбурге, Владивостоке, Москве, Нижнем Новгороде, Краснодаре, Ульяновске, Самаре, Орле и Барнауле. Эти региона выбраны для запуска программы, так как в них есть центры клиентского сервиса, для которых актуален удаленный наем сотрудников. МТС планирует до конца года расширить программу на всю территорию России.
«Сотрудники МТС сегодня – это 63 000 человек разных профессий, работающих по всей стране во всех компаниях экосистемы. Мы стремимся создать для них рабочую среду, которая будет удобной и доступной для каждого, независимо от местоположения. Развитие HRTech-сервисов – один из инструментов для достижения этой цели, который, помимо заботы о сотрудниках, повышает эффективность внутренних процессов и влияет на бизнес-результаты. Сегодня мы рады предложить программу трудоустройства, которая дает возможность кандидатам из разных городов России присоединиться к команде МТС»,
– рассказала вице-президент по управлению персоналом МТС Лариса Бодягина.
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