В Нижнем Тагиле подешевел проезд в трамваях

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Новости о снижении цен случаются крайне редко, особенно, если это касается стоимости проезда в общественном транспорте. Но из Нижнего Тагила поступило именно такое сообщение — жители уральского города с сегодняшнего дня будут платить за поездку в трамвае на 8 рублей меньше.Впрочем, сэкономить удастся не всем, а только счастливым обладателям карты «Мир» или смартфона с ОС «Android». Как пишет информационное агентство «Все новости» со ссылкой на МУП «Тагильский трамвай», сниженная стоимость доступна только при оплате устройствами на базе «Android». Для этого карту «Мир» нужно загрузить в смартфон через мобильный платежный сервис «Mir Pay». Кроме того, гаджет должен поддерживать функцию бесконтактной оплаты (NFC), — уточняет издание.Все пассажиры, оплачивающие поездку иными картами, со смартфонов с иной операционной системой или по старинке наличными, раскошеливаются «по полной». Для них поездка в трамвае обойдётся в 24 рубля, в то время, как «МИРные» пассажиры заплатят за проезд всего 16 рублей.