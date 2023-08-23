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Средняя зарплата жителей Нижнего Тагила подросла до 60 тысяч рублей
Фото: Вечерние ведомости
За первое полугодие 2023 года средняя зарплата жителей Нижнего Тагила подросла до 60 тысяч рублей. Об этом сообщил заместитель мэра по финансово-экономической политике Алексей Бурдилов в эфире «Тагил-ТВ».
По его словам, в конце 2022 года горожане получали в среднем 51 тысячу рублей. Всего за первое полугодие у горожан средняя зарплата выросла на 17%. При этом в сфере обрабатывающих производств отметился рост зарплат в 25%.
Напомним, что в мае 2023 года средняя зарплата в Свердловской области составляла 62 663 рубля, о чем сообщал Свердловскстат.
По его словам, в конце 2022 года горожане получали в среднем 51 тысячу рублей. Всего за первое полугодие у горожан средняя зарплата выросла на 17%. При этом в сфере обрабатывающих производств отметился рост зарплат в 25%.
Напомним, что в мае 2023 года средняя зарплата в Свердловской области составляла 62 663 рубля, о чем сообщал Свердловскстат.
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