На Среднеуральском медеплавильном заводе автоматизировали выдачу СИЗ

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

На Среднеуральском медеплавильном заводе (СУМЗ) автоматизировали выдачу средств индивидуальной защиты (СИЗ). Сотрудники получают их через вендинговые аппараты, которые появились на заводе этим летом.Два таких аппарата них поставили в административно-бытовом корпусе цеха серной кислоты и один в цехе разделения воздуха №1 кислородно-компрессорного цеха. В ближайшее время аналогичные аппараты хотят поставить работникам участков по ремонту технологического и энергетического оборудования ремонтно-механического цеха и лаборатории охраны окружающей среды.Сам аппарат представляет собой автоматическое устройство, выдающее СИЗ по пропуску работника, который он подносит к считывателю. Сначала на экране появляется меню, в котором указаны те СИЗ, которые положены к выдаче по утвержденному перечню. Далее сотрудник выбирает нужный вид защиты и терминал выдает средства.Вся информация автоматически вносится в личную карточку учета выдачи СИЗ и отслеживается по базе. Ранее информацию о выдаче средств защиты должен был вносить мастер вручную. Теперь все это происходит автоматически.