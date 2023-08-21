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Химики УрФУ и УрГЭУ придумали йогурт с йодом
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Химки Уральских федерального и государственного экономического университетов разработали йогурт, обогащенный йодом нового поколения. Они уверены, что новый продукт поможет снизить риск йододефицитных заболеваний.
Йогурт изготовили термостатным способом, на коровьем молоке жирностью 1% и с добавлением лиофилизированной йогуртовой закваски, после чего в него добавили йодированный молочный белок нового поколения.
По словам заведующей лабораторией биотрансформационных технологий и пищевой химии Научно-образовательного и инновационного центра Химико-фармацевтических технологий УрФУ Елены Ковалевой, выбранный химиками йодированный белок хорошо растворяется в молоке при комнатной температуре 20–24 °С, без образования осадка.
Отмечается, что исследователи выбрали оптимальную контракцию йодированного белка на литр молока – 10 миллиграмм, благодаря чему порция йогурта массой 100 грамм будет содержать 10 микрограмм йода —17% от суточной нормы.
Узнать больше о новом продукте, его свойствах и характеристиках можно в научном журнале «Вестник ЮУрГУ».
Йогурт изготовили термостатным способом, на коровьем молоке жирностью 1% и с добавлением лиофилизированной йогуртовой закваски, после чего в него добавили йодированный молочный белок нового поколения.
По словам заведующей лабораторией биотрансформационных технологий и пищевой химии Научно-образовательного и инновационного центра Химико-фармацевтических технологий УрФУ Елены Ковалевой, выбранный химиками йодированный белок хорошо растворяется в молоке при комнатной температуре 20–24 °С, без образования осадка.
«При производстве обогащенного йогурта добавку можно вносить непосредственно в молоко при получении нормализованной смеси или на стадии заквашивания, что почти не меняет классическую технологию производства»,
– подчеркнула специалист.
Отмечается, что исследователи выбрали оптимальную контракцию йодированного белка на литр молока – 10 миллиграмм, благодаря чему порция йогурта массой 100 грамм будет содержать 10 микрограмм йода —17% от суточной нормы.
Узнать больше о новом продукте, его свойствах и характеристиках можно в научном журнале «Вестник ЮУрГУ».
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