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Свердловская область заняла восьмое место в рейтинге регионов по рынку труда
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Свердловская область вошла в топ-10 регионов по рынку труда, заняв восьмое место по итогам 2022 года. Рейтинг основывался на уровне социально-экономического развития региона, размере зарплат и показателях безработицы.
Лидерами рейтинга самых успешных регионов стали Москва (97,9 балла), Санкт-Петербург (95,2 балла) и Московская область (86,6 балла). Свердловская область набрала 75,7 балла, что на 2,3 больше, чем годом ранее, публикует «РИА».
Среди регионов Уральского федерального округа (УрФО) Свердловскую область обогнал Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО), занявший шестое место (78 баллов). Тюменская область оказалась на 11-м месте (74,3 балла), Челябинская область – на 17-м (70,5 балла), Ямало-Ненецкий автономный округ – на 48-м (58,8 балла), Курганская область — на 73-м (47,9 балла).
Самые низкие показатели, по мнению информационного агентства, у Кабардино-Балкарской Республики (13,7), Чеченской Республики (12,1) и Республики Ингушетия (6,4).
Лидерами рейтинга самых успешных регионов стали Москва (97,9 балла), Санкт-Петербург (95,2 балла) и Московская область (86,6 балла). Свердловская область набрала 75,7 балла, что на 2,3 больше, чем годом ранее, публикует «РИА».
Среди регионов Уральского федерального округа (УрФО) Свердловскую область обогнал Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО), занявший шестое место (78 баллов). Тюменская область оказалась на 11-м месте (74,3 балла), Челябинская область – на 17-м (70,5 балла), Ямало-Ненецкий автономный округ – на 48-м (58,8 балла), Курганская область — на 73-м (47,9 балла).
Самые низкие показатели, по мнению информационного агентства, у Кабардино-Балкарской Республики (13,7), Чеченской Республики (12,1) и Республики Ингушетия (6,4).
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