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Из бюджета Свердловской области выделили 41 миллион на выплату задержанных зарплат огнеборцам
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Из бюджета Свердловской области обещают выделить 41 миллион рублей, чтобы выплатить огнеборцам зарплаты, которые задержали еще в мае.
Об этом сообщает близкий к власти-телеграм канал «Не для протокола». Там также отметили, что проблема с задержкой зарплат сотрудникам «Авиалесоохраны» возникает ежегодно, так как деньги выделяются из федерального бюджета.
Пока ведутся переговоры о выплате задержанных зарплат. Губернатор также поручил выделить из бюджета области 41 миллион рублей на погашение долгов перед сотрудниками Авиабазы за май.
Напомним, что накануне сотрудникам лесничеств и Уральской базы авиационной охраны лесов, которые весной и летом боролись с природными пожарами, власти пообещали поднять зарплаты.
Также стало известно, что сейчас обсуждается выделение из регионального бюджета дополнительных денег на премии пожарным. Предполагается, что огнеборцы получат все выплаты до конца этого года.
Об этом сообщает близкий к власти-телеграм канал «Не для протокола». Там также отметили, что проблема с задержкой зарплат сотрудникам «Авиалесоохраны» возникает ежегодно, так как деньги выделяются из федерального бюджета.
«По поручению Евгения Куйвашева, министр природных ресурсов Денис Мамонтов съездил в федеральное правительство, чтобы договориться о скорейшем погашении долга перед пожарными»,
– говорится в сообщении.
Пока ведутся переговоры о выплате задержанных зарплат. Губернатор также поручил выделить из бюджета области 41 миллион рублей на погашение долгов перед сотрудниками Авиабазы за май.
Напомним, что накануне сотрудникам лесничеств и Уральской базы авиационной охраны лесов, которые весной и летом боролись с природными пожарами, власти пообещали поднять зарплаты.
Также стало известно, что сейчас обсуждается выделение из регионального бюджета дополнительных денег на премии пожарным. Предполагается, что огнеборцы получат все выплаты до конца этого года.
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Сотрудникам свердловских лесничеств и Уральской базы авиалесоохраны обещали поднять зарплаты
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