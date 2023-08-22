Сотрудникам свердловских лесничеств и Уральской базы авиалесоохраны обещали поднять зарплаты





– говорится в сообщении «Повышение начнет действовать уже с 1 октября этого года. Авиабазе выделят дополнительно 26,5 миллиона рублей»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Свердловской области сотрудникам лесничеств и Уральской базы авиационной охраны лесов, которые весной и летом боролись с природными пожарами, обещают поднять зарплаты.Об этом сообщает близкий к власти телеграм-канал «Не для протокола». Отмечается, что повысить зарплаты должны будут по поручению губернатора области Евгения Куйвашева.