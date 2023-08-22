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Сотрудникам свердловских лесничеств и Уральской базы авиалесоохраны обещали поднять зарплаты
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области сотрудникам лесничеств и Уральской базы авиационной охраны лесов, которые весной и летом боролись с природными пожарами, обещают поднять зарплаты.
Об этом сообщает близкий к власти телеграм-канал «Не для протокола». Отмечается, что повысить зарплаты должны будут по поручению губернатора области Евгения Куйвашева.
Об этом сообщает близкий к власти телеграм-канал «Не для протокола». Отмечается, что повысить зарплаты должны будут по поручению губернатора области Евгения Куйвашева.
«Повышение начнет действовать уже с 1 октября этого года. Авиабазе выделят дополнительно 26,5 миллиона рублей»,
– говорится в сообщении.
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